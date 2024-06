Az Újpest nem keres vevőt Csoboth Kevinre, de... – Ratatics Péter

Ratatics Péter elnök részletese vázolta az Újpest FC rövid és hosszú távú terveit – előbbi a következő idényre vonatkozóan az erős középmezőnybe tartozást jelenti, míg utóbbi magába foglalja a nemzetközi kupaporondon való indulást, majd a csoportkörben szereplést, illetve, még az évtized során szeretnének bajnoki címet nyerni.

Hosszasan beszélt arról is, hogyan kívánják felépíteni a lilák játékosállományát, milyen kritériumokat határoztak meg, és mennyire építenek majd az utánpótlásra. Emellett az is szóba került, hogy a Szusza Ferenc stadionra ráférne már a felújítás.

S hogy mikor érik utol a Ferencvárost?

„Ehhez még szükségünk lesz néhány évre” – válaszolta Ratatics.

A sajtótájékoztatón természetesen szóba került a skótok ellen győztes gólt lövő Csoboth Kevin is, akivel kapcsolatban a Nemzeti Sport is megírta, a Celta Vigo, a Twente és az FC Zürich is figyeli a játékát. Videónkból kiderül, hogy érkezett-e már konkrét megkeresés a klubhoz, illetve hogyan áll a vezetőség az eladásához.