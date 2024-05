Újpest: fiatal magyar edzők a klub látókörében – NS-infó

A Nemzeti Sport információi szerint elsősorban magyar edzőben gondolkodnak és két fiatal tréner is a szóba került a nevek között van.

Az egyikük a 49 éves Pető Tamás, aki tagja volt az Újpest FC legutóbbi, 1998-as bajnokcsapatának, 14-szer szerepelt a magyar válogatottban. Ő már télen is szóba került a jelöltek a között, de azóta két fontos változás is történt az életében. Egyrészt távozott az NB III-as Veszprémtől, melyet 2018-tól irányított és a Veszprém megyei I. osztályban, majd az NB III-ban is bajnok lett a csapattal (a feljutás nem sikerült, mert kikaptak a Nyíregyházától az osztályozón). Másrészt a tavasszal felvételt nyert a pro licences edzői tanfolyamra, ami az NB I-es vezetőedzői munka feltétele (akinek még nincs pro licence, de már jár a tanfolyamra, az lehet edző az NB I-ben). Pető az NB I-ben korábban pályaedző volt a Videotonban 2015-ben, illetve nyolc meccsre, ideiglenesen megbízott szakvezetőként irányíthatta is a csapatot.



A korábban négyszeres válogatott labdarúgó, ma már pro licences edző, Tímár Krisztián is dolgozott korábban Fehérváron, az NB III-as csapat vezetőedzőjeként, majd az MLSZ-nél lett szövetségi edző a korosztályos válogatottak mellett. A 2022–2023-as idényben az ETO FC Győrnél dolgozott, a most befejeződött évadban pedig bajnoki címet nyert az NB II-ben a Nyíregyházával.



Azt egyelőre nem tudni, melyik szakemberrel, hogy állnak az egyeztetések, de jelen pillanatban mindkettejük esélyesnek tűnik arra, hogy az Újpest FC új vezetőedzője legyen, miután hétfőn eldőlt, hogy Mészöly Géza távozik a klubtól.