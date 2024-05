Újpest: a Fiorentinától, a Puskás AFC-től és a DVSC-től is jöhet játékos – NS-infó

Információink szerint az Újpest FC előrehaladott tárgyalásokat folytat a Fiorentina lejáró szerződésű, U20-as magyar válogatott szélsőjével, a 20 éves Dénes Adriánnal, aki 2021-ben a Honvéd utánpótlásából szerződött Olaszországban. A firenzeieknél eddig a különböző korosztályos csapatokban szerepelt, a felnőttek között egy edzőmeccsen kapott lehetőséget.



Ugyancsak Újpesten folytathatja a Puskás Akadémia szintén U20-as válogatott belső védője, Babós Levente, aki a most befejeződött idényben az NB II-es Csákvárban szerepelt kölcsönben, 29 másodosztályú bajnokin három gólt és egy gólpasszt ért el



Arról már a héten beszámoltunk, hogy a DVSC U21-es válogatott jobbhátvédje, az NB I-ben a mostani évadban 22 meccsen egy gólt szerzett Baranyai Nimród is szerepel a kiszemeltek között. Esetében a kluboknak még meg kell egyezniük, de úgy tudjuk erre jó esély van.

Mindhárom fiatal várhatóan a napokban, legkésőbb jövő héten érkezhet Újpestre orvosi vizsgálatra, ami után szerződést is köthetnek a lila-fehérekkel.



Ami a további, lehetséges játékosmozgásokat illeti: péntek délelőtt a Nemzeti Sport számolt be róla először, hogy a kapus Tóth Balázs annak ellenére szerepel az Újpest FC kiszemeltjei között, hogy a Fehérvár FC érvényesítette opcióját és végleg szerződtette a Puskás Akadémiától; értesüléseink szerint Tóth mellett további három fehérvári játékos szerződtetése is szóba került Újpesten, de esetükben a tárgyalások még nem kezdődtek meg. Sok múlhat azon is, ki lesz az Újpest FC új vezetőedzője.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőköved, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: Baranyai Nimród (Debrecen), Babós Levente (Puskás Akadémia – legutóbb kölcsönben Csákvár), Dénes Adrián (Fiorentina), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Távozók: Jorgosz Andzulasz (görög, szabadon igazolható), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –