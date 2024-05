Tóth Mihály lett az NB I-ből kieső Mezőkövesd új vezetőedzője

Az új szakvezetőt sajtótájékoztatón mutatta be Tállai András, a klub elnöke, hangsúlyozva: az új edzővel a cél, hogy a csapat a másodosztály egyik stabil, meghatározó tagja legyen Tóth Mihály vezetőedző irányításával.

„Kicsit sokat vártunk arra, hogy ezt a hírt bejelentsük, szóban már korábban megtörtént a megállapodás elnök úrral és a klubbal, de írásban ez ma teljesült, aminek nagyon örülök és köszönöm szépen a bizalmat, igyekszem majd meghálálni. Ez az első olyan komoly feladat, amit vezetőedzőként fogok végezni. Összességében lassan már öt éve dolgozok a klubnál, ismerem a helyi szokásokat és viszonyokat és a játékosokat, akik itt maradnak. Nagyon nagy átalakuláson megy át a csapat, ez nagyon komoly kihívás, aminek szeretnék megfelelni, és úgy érzem, hogy meg is fogok tudni felelni" – idézi Tóth Mihályt a klub honlapja, ahol az igazolásokról is beszélt, s elárulta: három új játékossal már aláírt szerződése van a csapatnak, ám egyelőre még nem jelenthetik be őket hivatalosan, ugyanakkor további három játékossal is küszöbön áll a szerződés aláírása.

A sajtótájékoztatón kiderült, nem lesz nagy változás a szakmai stáb összetételében, Elek Norbert asszisztensedzőként, Bukta Norbert kapusedzőként, Marton Szabolcs videóelemzőként segíti a munkáját, csupán az erőnléti edzőt kell még megtalálnia.

A Mezőkövesd június 17-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, és reményei szerint a játékoskeret addigra 80-90%-ban össze fog állni. Tóth megemlítette, hogy szóba jöhet még egy kooperációs szerződés egy NB I-es csapattal, jelenleg a Debrecennel állnak kapcsolatban, de elképzelhető, hogy másik klubbal is kötnek ilyen szerződést, viszont nem szeretnének sok kölcsönjátékost foglalkoztatni.