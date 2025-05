3x3-as kosárlabda Eb-selejtező: Jakab Máté meghonosítaná a győztes mentalitást

A nemrég kinevezett szakvezető a Pasaréti úti Vasas Sportcentrumban tart háromnapos összetartást a Papp Dia, Lelik Réka, Kiss Virág, Turner Yvonne összetételű nemzeti csapatnak, amely nemrég Marseille-ben és Amszterdamban vett részt felkészülési tornán.

„Az Eb-selejtező talán a nyár legfontosabb versenye, erre próbáljuk felépíteni a csaknem négyhetes felkészülést” – nyilatkozta az MTI-nek Jakab Máté. – Az első két héten próbáltuk lefektetni az alapokat két nagyon erős tornán, ez egy igazi «reality check» volt, mert találkoztunk az elittel, és például a franciákat meg is vertük. Ezen a héten itt a Vasasban a legnagyobb a terhelés, remélhetőleg csúcsformában érkezünk Romániába egy szlovákiai tornát követően.”

Ami a bukaresti kilátásokat illeti, a szakvezető szerint sok a „fekete ló”, mivel a görög vagy a török válogatott elvileg nem tartozik az élmezőnybe, de ha jó 5x5-ös játékosokat vetnek be, akkor komolyan kell számolni velük.

A 33 éves szakember az elmúlt években megfordult Németországban a Bambergnél és az ausztrál bajnokságban a New Zealand Breakersnél, volt segédedző az NBA nyári ligájában a Sacramento Kingsnél, és egy éve Völgyi Péter kapitány munkáját is segíti női 5x5-ös válogatottnál.

„Karrieremnek ezekről az állomásairól leginkább az ottani mentalitást szeretném a mostani szerepkörömben megvalósítani. Meghonosítanám a tengerentúlon megszokott győztes mentalitást, hogy legyünk büszkék magunkra, és arra, hogy itt lehetünk a válogatottban. Új, innovatív edzésmódszerekkel is dolgozunk, például csak napi egy edzés van, ebbe dél körüli – azaz a kognitív képességek szempontjából ideális – háromórás blokkba beleteszünk egyéni képzést, kondicionálást, videózást és dobásokat is. Így hosszabb a játékosok regenerációs ideje, és egy kimerítő szezon után a munka-élet egyensúlyt is könnyebben megteremtik” – mondta Jakab Máté, hozzátéve, mivel az 5x5-ös válogatott legközelebb csak jövő februárban vív tétmeccset, a 3x3-as szakágban a nyáron visszajelzéseket lehet kapni a játékosok állapotáról.

A női válogatott jövő pénteken kel útra a román fővárosba, ahonnan mindkét nemnél három csapat jut ki a Koppenhágában szeptember 5. és 7. között sorra kerülő Eb-re. A B-csoport küzdelmeiben Görögország, Ukrajna, Szerbia és Törökország lesz a magyarok ellenfele. A kontinenstorna 12-12 válogatottat számláló mezőnyében már ott van a férfiaknál a rendező Dánia, a címvédő Ausztria, továbbá a ranglistáról Szerbia, Franciaország és Hollandia. Női részről a rendező dánok és a legutóbb győztes spanyolok mellett Hollandia, Franciaország és Németország szerzett részvételi jogot a rangsor alapján.

A nemzeti együttes – akkor még Papp, Kiss, Böröndy Vivien, Szabó Fanni felállásban, Földi Attila kapitány irányításával – tavaly májusban kétszer is játszhatott az olimpiai kvótáért a debreceni selejtezőben, de végül csak negyedik lett, és nem jutott ki a párizsi játékokra.

Ami az ulánbátori, június végén sorra kerülő világbajnokságot illeti, a nemrég kiderült csoportellenfelekről – Franciaországról, Ausztriáról, Lettországról és Kanadáról – Jakab Máté úgy vélekedett, hogy „fel kell majd venni a kesztyűt” a rendkívül fizikális franciák vagy a kanadaiak ellen, de egyelőre a közelebbi célokra koncentrálnak.

A bukaresti Eb-selejtezőben ott lesz a magyar férfi válogatott is, Csirke Ferenc szövetségi kapitány Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás és Rosic Uros játékára számít az A-csoportban Lettország és a házigazda Románia ellen.