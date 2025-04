Nagyot hajráztak, de utolsó meccsükön is kikaptak a Darazsak a női kosár NB I-ben

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

A 9–12. HELYÉRT

BKG-PRIMA NATURA SZIGETSZENTMIKLÓS–DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 75–71 (22–19, 26–20, 16–14, 11–18)

Szigetszentmiklós, 100 néző. V: Jakab, Popgyákunik, Földesi M.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Mingo 5/3, Vári 8/3, VINCZE N. 17/12, LITTLE 15, JUHÁSZ A. 8. Csere: Csoma 2, Zsámár L. 5/3, Rozmán 5, KOVÁCS K. 7, Zsámár P. 3. Edző: Armaghani Ármin

DARAZSAK: VÖLGYI L. 6, Bagó-Kovács G. 8/6, TOMAN R. 9/3, Erdélyiová 5/3, Janzsó 6. Csere: Toman D. 3, SINKA-PÁLINKÁS 13/6, Szikszai 3/3, GERGŐ 10, Csaplár-Nagy 8. Edző: Szrdjan Radulovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–6. 7. p.: 14–13. 13. p.: 26–21. 17. p.: 39–29. 22. p.: 53–43. 28. p.: 61–47. 33. p.: 67–63. 38. p.: 72–69. Kipontozódott: Gergő (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Armaghani Ármin: – Amikor megkeresett tavaly nyáron a BKG, azt mondták a vezetők, hogy az idény célja a túlélés. Sokáig azt hittük, külföldiek nélkül leszünk az egész évad során, de végül érkezett két légiós. Úgy érzem, ha innen nézzük, a hét győzelem és a sima bennmaradás elfogadható teljesítmény. Amire igazán büszke vagyok, hogy a csapatból majdnem mindenki ebben az idényben játszotta a legtöbb percet pályafutása során, és a legtöbben karriercsúcsot hoztak a statisztikájukban is.

Szrdjan Radulovics: – Egyértelműen későn ébredtünk, az utolsó negyedben agresszivitásban és védekezésben is be tudtunk kapcsolni, de ez késő és kevés volt. A lányok érzelmileg és fizikailag is már nagyon fáradtak voltak, hiszen vége az idénynek, ezt megértem. Nagyon sajnáljuk, hogy nem jött össze a győzelem, holott több mérkőzésen is az utolsó percekben úszott csak el a siker. A lányok megmutatták a karakterüket és rengeteget fejlődtek.

A PLAYOUT VÉGEREDMÉNYE 1. Dávid Kornél KA 28 10 18 1983–2287 0.679 38 2. BEAC 28 9 19 1875–2104 0.661 37 3. Szigetszentmiklós 28 7 21 1772–2305 0.625 35 4. Soproni Darazsak 28 – 28 1559–2424 0.500 28