A Szolnokot is simán legyőzte, a Falco veretlenül nyerte meg az alapszakaszt a kosár NB I-ben

Különösebb izgalom nélkül csordogált a második félidő, közben a Falco a 27. percben 14-re növelte előnyét, a palánkok alatt már ekkorra jelentős fölényt harcolt ki a vendéggárda, Aimaq nélkül bizony jóval kevesebb lepattanó jutott a szolnokiaknak. Perl Zoltán triplájával a negyed végét jelző dudaszó pillanatában kialakult az addigi legnagyobb különbség (53–73). El is dőlt a meccs, ezen az estén nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A szolnoki közönség így is vastapssal köszönt el kedvenceitől, egészen hihetetlen hangulatban, hazánkban ritkán látható, hogy 22 pontos vereség után is így éltetik csapatukat.

A Falco ezzel sportágtörténeti sikert ért el, hiszen veretlenül abszolválta az alapszakaszt, amely után a jövő héten elkezdődik a playoff.

Így kelt el a rájátszás három szabad helye

A Körmend, a Sopron és az NKA Universitas Pécs lépéselőnyben volt a rájátszásért zajló verseny utolsó felvonása előtt: ha mindhárman nyernek szombaton, ott vannak a legjobb nyolc között; ha valamelyikük veszít, és az Alba nyer, akkor a fehérváriak mindenképpen playoffhelyre ugranak – nagyjából ez volt az alapképlet a kezdés előtt.

Nos, a Körmend és az Alba nem hibázott, ellenben a Sopron és a Pécs kikapott: a vasiak ezzel biztossá tették rájátszásbeli játékukat, a 7–9. helyen kialakult hármas holtverseny minitabellája pedig a fehérváriaknak és a soproniaknak kedvezett – a baranyaiak kicsúsztak az első nyolcból.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 77–99 (19–19, 18–28, 16–26, 24–26)

Szolnok, 2000 néző. V: Kapitány, Csabai-Kaskötő, Minár

SZOLNOK: Sz. Jovanovics 13/3, SOMOGYI 16/6, Rudner 3, SZUBOTICS 19/6, RADOVANOVICS 11. Csere: Pallai 6/3, Lukács N. 5/3, Krnjajszki 4. Edző: Oliver Vidin

SZOMBATHELY: VÁRADI 11/6, Pongó Marcell 3/3, CLARK 12/9, BOGNÁR 10/6, POPOVICS 23. Csere: PERL 17/9, Keller Á. 7, Diggs 7/3, Kovács B. 3/3, Novakovics 6, Sövegjártó, Verasztó. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–11. 8. p.: 17–11. 14. p.: 27–32. 18. p.: 36–40. 24. p.: 46–58. 28. p.: 49–66. 34. p.: 63–82. 38. p.: 73–97

Kipontozódott: Rudner (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, és az első félidő hajrájáig szoros volt a meccs. Ezután a Falco azonban jól használta ki a megingásainkat és tízpontos előnyt szerzett. A második félidőben a vendégek pontosabban dobták a triplákat és a palánk alatt is erősebbnek bizonyultak. Egy hét múlva kezdjük a rájátszást, és reméljük, sorainkban addigra mindenki egészséges lesz.

Milos Konakov: – A meccsünk nem döntött a helyezésekről, mégis mindkét csapat győzni akart, amiért jár az elismerés. Tudtuk, hogy az a csapat fog nyerni, amelyik kevesebb üresjárattal és eladott labdával játszik. Nehéz és hosszú alapszakaszon vagyunk túl, büszkék vagyunk, hiszen huszonhat győzelemmel, veretlenül zártuk. A bajnokság érdemi része, a rájátszás azonban csak ezután kezdődik.

Tudósított: VARGA CSABA

ATOMERŐMŰ SE–SOPRON KC 97–92 (26–26, 30–12, 22–20, 19–34)

Paks, 900 néző. V: Győrffy P., Nyilas, Jakab

PAKS: CHANDLER 25/6, Halmai 3, BENKE 15/6, EILINGSFELD 14, Révész 7. Csere: LOCKETT 8, Dukes 7/3, LAKE 14, Dorogi 4, Kékesi, Kovács I Ákos. Edző: Kosztasz Flevarakisz

SOPRON: JACKSON 21/9, Edwards 5/3, Mucius, Kucsera 12/9, Molnár Márton 8. Csere: MESZLÉNYI 14/9, B. GARRETT 14/3, TAKÁCS K. 13, Flasár Z. 3, Csendes 2. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 4. perc: 16–9. 8. p.: 22–21. 14. p.: 40–27. 18. p.: 53–33. 24. p.: 66–40. 28. p.: 71–53. 34. p.: 84–65. 38. p.: 95–77

Kipontozódott: Takács K. (36. p.), Meszlényi (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Azt hiszem, mindenki boldog lehet Pakson, 23 győzelemmel a második helyen végeztünk az alapszakaszban, ez nagy szó. Annak tudatában különösen, hogy a sérülések sem kímélték a csapatomat. A rájátszással azonban új történet kezdődik, innentől kezdve már nem számíthatunk könnyű meccsekre.

Gasper Potocnik: – Mindent egybevéve teljesen megérdemelte a győzelmet a Paks. Nem kezdtünk rosszul, de néhány hiba után teljesen elveszítettük a fonalat. Sokáig nem találtuk a kiutat a hullámvölgyből, az előzetesen megbeszélteknek pontosan az ellenkezőjét láttam a pályán. Annak örültem, hogy a cserejátékosok hamar felvették a meccs ritmusát, velük elégedett vagyok, a többiekkel nem.

Tudósított: MOLNÁR GYULA

EGIS KÖRMEND–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 93–87 (32–27, 14–21, 25–17, 22–22)

Körmend, 2000 néző. V: Cziffra, Frányó, Söjtöry

KÖRMEND: R. Williams 10, KOUNTZ 18, FERENCZ 8/3, DURÁZI 12, VUCKOVIC 19/3. Csere: Pipiras 10/6, Kiss B. 8/6, Gáspár, Kiss M. 8/6, Doktor. Edző: Forray Gábor

HONVÉD: Kopácsi 2, GATLING 23/3, Grubor 21/15, Dócs, FREEMAN 13/9. Csere: Filipovics 5, TANOH DEZ 15/3, Simon K. 5/3, Hajdu 3/3, Reizinger, Mucza. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–6. 7. p.: 20–21. 14. p.: 35–27. 17. p.: 42–38. 23. p.: 54–50. 27. p.: 61–63. 34. p.: 80–71. 38. p.: 88–82

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Boldog vagyok, hogy sikerült elérni a célunkat és bejutottunk a playoffba. A Honvéd nagyon kemény ellenfél volt, végig szoros, izgalmas mérkőzést játszottunk. A magyar, körmendi nevelésű játékosaink bizonyították, hogy éles szituációban is lehet rájuk számítani. A nehéz, sorsdöntő mérkőzéseinket meg tudtuk nyerni, bízom benne, hogy ez a folytatásban is így lesz.

Zlatko Jovanovic: – Ilyen közönség előtt élmény kosárlabdázni. Harcoltunk, küzdöttünk, de a sorsdöntő pillanatokban ellenfelünk jó megoldásokat választott, mi pedig a könnyű pontszerzési lehetőségeinket is elhibáztuk. Folytatjuk a munkát, minél több mérkőzést szeretnénk megnyerni a továbbiakban.

Tudósított: VILICS TAMÁS

PVSK-VEOLIA–ALBA FEHÉRVÁR 88–97 (22–28, 21–24, 17–23, 28–22)

Pécs, 800 néző. V: Goda, Fodor, Rácz

PVSK: Micsovics 7/3, FRANK 10/3, Plézer 7, Mokánszki 3, DZSELETOVICS 30/6. Csere: MOLNÁR MÁTYÁS 9, ANTÓNI 9/3, Radó 9, Merkl 4. Edző: Szrecsko Szekulovics

FEHÉRVÁR: MEDFORD 10/3, THOMAS 21/3, Vojvoda 9/3, FILIPOVITY 17/9, PHILMORE 31/3, Csere: Kass, Krivacsevics 2, NÉMETH Á. 7/3. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–10. 8. p.: 21–23. 12. p.: 27–31. 23. p.: 49–59. 29. p.: 57–75. 33. p.: 67–83. 33. p.: 79–90

MESTERMÉRLEG

Sztrecsko Szekulovics: – Minőségi csapat az Alba, de mi végig a nyomában voltunk. Most jönnek a kiesés elleni csaták. Remélem, az alapszakaszban mutatott játékunkból erőt tudunk meríteni a folytatáshoz.

Alejandro Zubillaga: – Gyengék voltunk védekezésben és támadásban is. Bejutottunk a rájátszásba, készülhetünk a negyeddöntőre, de le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket abból, amit láthattunk.

Tudósított: PUCZ PÉTER

SZTE-SZEDEÁK–NKA UNIVERSITAS PÉCS 73–65 (15–20, 17–13, 17–19, 24–13)

Szeged, 1000 néző. V: Makrai, Pozsonyi, Lengyel

SZEGED: Eady 8, VULIKICS 28/6, Cseh 3, GLISICS 18/6, Anda. Csere: Zsíros 9/9, Cohill, BALOGH SZ. 7/3, Mayer. Edző: Simándi Árpád

PÉCS: DURHAM 23/9, Nikolic 9/3, Durmo 15/3, Meleg 8, Brodie 6. Csere: Kerpel-Fronius G., Brbaklics 4, Mezőfi, Scherer. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–7. 5. p.: 4–12. 8. p.: 11–18. 12. p.: 21–20. 15. p.: 27–24. 18. p.: 29–31. 22. p.: 34–36. 27. p.: 41–45. 32. p.: 53–52. 35. p.: 61–57. 37. p.: 68–58

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Korrekt játékvezetés mellett fontos győzelmet arattunk. Jót tett a lelkünknek ez a siker. A következő hetekben tíz fontos mérkőzés vár ránk, bízom benne, hogy jó mentalitású játékosaim a bajnokság befejező szakaszában is tudásuk legjavát nyújtják.

Bojan Szalatics: – A Szeged végig nagy energiával és jól kosárlabdázott, megérdemelten nyert. Az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk azért, hogy a felsőházban folytathassuk, sajnos az utolsó akadályon elbuktunk. Utolsó negyedbeli teljesítményünk elfogadhatatlan.

Tudósított: THÉKES ISTVÁN

MVM-OSE LIONS–DEAC 76–83 (22–22, 18–29, 21–13, 15–19)

Oroszlány, 844 néző. V: Mészáros B., Török D., Sörlei

OROSZLÁNY: Bishop 20/9, WILSON 25/12, TAKÁCS ZS. 15/6, Csuti, DICKERSON 11. Csere: Ruják A. 5, Werner, Balsay. Edző: Virginijus Sirvydis

DEBRECEN: Anderson 11/3, Mócsán, DRENOVAC 20, Williamson 6, OSZTOJICS 23. Csere: Pongó Máté 7, Kovács II Ákos 6/6, Hőgye 2, Garamvölgyi 5, Neuwirth 3/3. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3–6. 5. p.: 12–11. 8. p.: 19–16. 13. p.: 22–29. 15. p.: 30–36. 17. p.: 37–36. 20. p.: 37–51. 23. p.: 47–51. 26. p.: 52–58. 32. p.: 64–64. 34. p.: 67–72. 39. p.: 76–77

Kipontozódott: Csuti (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Virginijus Sirvydis: – Kenics személyében fontos játékosunk hiányzott, ami kritikus helyzetet teremtett, de nagyon örülök, hogy néhányan éltek a lehetőséggel és meghálálták a bizalmat. A fiatalok nagy segítséget nyújtanak csapatunknak, ahogyan az most is látszott. A meccs végére elfáradtunk, emiatt voltak eladott labdáink és kiestünk abból a játékból, amit elterveztünk. Ha azonban ezt az energiát hozzuk a következő meccseken, minden rendben lesz.

Pethő Ákos: – Jól kezdtük a mérkőzést, később azonban engedtük, hogy az Oroszlány visszakapaszkodjon. A meccs végén viszont megmutattuk a karakterünket, kulcsszituációkban védekezésben és támadásban is jól teljesítettünk. Nem szeretném, ha a jövőben olyan passzívan játszanánk, mint a mérkőzés középső szakaszában.

Tudósított: KUN ATTILA

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK 92–86 (25–26, 20–16, 21–20, 26–24)

