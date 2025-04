A Sopron nyerte meg a női kosárlabdabajnoki döntő első meccsét

Nem, Jacinta Monroe nem a Tour de Hongrie-ra készült.

A Sopron amerikai centere végigtekerte egy szobabiciklin a bemelegítést, labdát nem vett a kezébe, így sokan gondolhatták, hogy nem egészséges annyira az elődöntőben megsérült térde, hogy vállalni tudja a játékot. Aztán persze ott volt a hazaiak kezdő ötösében, sőt, nem sokkal később úgy is szép tempót dobott, hogy csak tekert labda nélkül.

A feldobás pillanatára már nagyjából megtelt a csarnok, nem volt táblás ház, pedig a Sopron egy év kihagyás után tért vissza a bajnoki döntőbe. Hangos tábor érkezett Miskolcról, de a meccs elején sem ők, sem a hazai drukkerek nem örülhettek kedvenceik játékának, rengeteg volt a hiba, nagy az idegeskedés. Eladott labdák, kihagyott üres helyzetek jellemezték a meccset, Jelena Brooks viszont a mezőny fölé emelkedett, 11 pontot dobott az első tíz percben, szinte egyedül neki voltak folyamatosan racionális megoldásai. M?egérdemelten vezetett a Sopron, a szerb-magyar erőcsatár remeklésének is köszönhetően.

A rövid pihenő után sokkal jobban pörögtek a hazaiak, kihasználták a DVTK lefagyását, labdákat szereztek, futottak, könnyű kosarakkal fejezték be akcióikat és nyolc ponttal megléptek. Ekkor azonban varázsütésre megváltozott a vendégek játéka, remekül alkalmazták az egész pályás letámadást, és már bedobták a helyzeteket is. Aho Nina és Milica Jovanovics is pontos volt távolról, a Diósgyőr pedig egy 12–3-as futás után átvette a vezetést. Az első félidő mégis a védekezésben magát összekapó Sopronnak sikerült jobban, mondjuk, ehhez kellettek az olyan hibák is, mint Ana Tadicsé, kétszer is olyan magányos volt a hazai gyűrű alatt, mint Tom Hanks a lakatlan szigeten az emlékezetes Számkivetett című filmben, mégsem tudta bedobni a ziccereket. Az utolsó támadásnál aztán Zala Friskovec értékesített egy szövegelésért megítélt büntetőt, majd egy triplát is, így lett négypontos a hazai előny a nagyszünetre.