A Sopron nyerte meg a női kosárlabda bajnoki döntő első meccsét

Nem, Jacinta Monroe nem a Tour de Hongrie-ra készült.

A Sopron amerikai centere végig tekerte egy szobabiciklin a bemelegítést, labdát nem vett a kezébe, így sokan gondolhatták, hogy nem egészséges annyira az elődöntőben megsérült térde, hogy vállalni tudja a játékot. Aztán persze ott volt a hazaiak kezdő ötösében, sőt, nem sokkal később úgy is szép tempót dobott, hogy csak tekert labda nélkül.

A feldobás pillanatára már nagyjából megtelt a csarnok, nem volt táblás ház, pedig a Sopron egy év kihagyás után tért vissza a bajnoki döntőbe. Hangos tábor érkezett Miskolcról, de a meccs elején sem ők, sem a hazai drukkerek nem örülhettek kedvenceik játékának, rengeteg volt a hiba, nagy az idegeskedés. Eladott labdák, kihagyott üres helyzetek jellemezték a meccset, Jelena Brooks viszont a mezőny fölé emelkedett, 11 pontot dobott az első tíz percben, szinte egyedül neki voltak konstans racionális megoldásai. Végül megérdemelten vezetett a Sopron, a szerb-magyar erőcsatár remeklésének is köszönhetően.

A rövid pihenő után sokkal jobban pörögtek a hazaiak, kihasználták a DVTK lefagyását, labdákat szereztek, futottak, könnyű kosarakkal fejezték be akcióikat és nyolc ponttal megléptek. Ekkor viszont varázsütésre megváltozott a vendégek játéka, remekül alkalmazták az egész pályás letámadást, és már bedobták a helyzeteket is. Aho Nina és Milica Jovanovics is pontos volt távolról, a Diósgyőr pedig futott egy 12–3-as rohamot, és átvette a vezetést. Az első félidő mégis a védekezésben magát összekapó Sopronnak sikerült jobban, mondjuk ehhez kellettek az olyan bakik is, mint Ana Tadicsé, kétszer is olyan magányos volt a hazai gyűrű alatt, mint Tom Hanks a lakatlan szigeten az ikonikus Számkivetett című filmben, mégsem tudta bedobni a ziccereket. Az utolsó támadásnál aztán Zala Friskovec értékesített egy szövegelésért megítélt büntetőt, majd egy triplát is, így lett négypontos a hazai előny a nagyszünetre.

A pihenő megint a Diósgyőrnek nem tett jól, a vendégek játékosai néha lefagyva figyelték, ahogy Stephanie Reid vezérletével a Sopron átrohan rajtuk. Aztán amikor az ausztrál irányító egy labdaszerzés után megint simán ziccerezett, először nőtt tíz pont fölé a hazai vezetés, Völgyi Péternek időt kellett kérnie.

Ez pedig segített a vendégeknek, akik megint szorítottak a védekezésen, és szívósan elkezdtek kapaszkodni. Feljavult az addig gyatra dobáspontosság, és a művelet olyan jól sikerült, hogy a negyed végére megint egykosárnyi lett a különbség. Az is a DVTK malmára hajtotta a vizet, hogy Monroe négy faulttal a padon ült…

A DVTK nem lassított, Miklós Melinda triplájával megint átvette a vezetést. Persze nem lett vége a hullámvasútnak, előbb Brooks villant kétszer, majd Papp Klaudia és Krivacsevics Tijana is bedobott egy hármast és máris héttel a Sopron járt előrébb. Aztán már kilenccel is, de a hajrában Jovanovics két hármassal tökéletesen nyílttá tette az utolsó száz másodpercet. De ezen a napon a Sopron volt valamivel jobb, ki más, mint Brooks döntötte el végérvényesen a csatát egy triplával.

Vezet az alapszakaszgyőztes a címvédő ellen, folytatás szombaton, Miskolcon.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sopron Basket–DVTK Hun-Therm 82–74 (21–18, 18–17, 15–17, 28–22)

Sopron, 1200 néző. Vezette: Praksch, Csabai-Kaskötő, Varga-Záray

SOPRON: REID 21/3, Papp 7/3, FRISKOVEC 10/3, BROOKS 24/6, Monroe 4. Csere: Böröndy, Krivacsevics 9/3, Varga A., Pavlopulu 7/3, Sitku Zs., Laczkó. Edző: Gáspár Dávid

DVTK: CHARLES 16, Miklós 7/3, Lelik 9, M. JOVANOVICS 15/9, Grygalauskyte 6. Csere: Aho N. 5/3, Toman P., Kányási 9/6, Tadic 7. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–5. 8. p.: 15–10. 12. p.: 26–18. 14. p.: 28–26. 19. p.: 35–32. 22. p.: 43–37. 25. p.: 50–39. 28. p.: 54–51. 32. p.: 54–55. 35. p.: 68–61. 37. p.: 72–62. Kipontozódott: Monroe (33. p.), Friskovec (40. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Sopron javára

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Nagyon szépen köszönjük a fantasztikus hangulatot a szurkolóinknak! Jó ismét döntőt játszani. Fontos első lépést tettünk meg. Nagyon kemény meccs volt, ami sokat kivett a csapatból, de azt gondolom, hogy ezen a ponton a mentális és a fizikai erő a legfontosabb. Erre fogunk fókuszálni, hogy minél jobban regenerálódva és minél nagyobb erővel tudjunk nekimenni a következő mérkőzésnek.

Völgyi Péter: – Elismerésem a Sopronnak, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést! A meleg szituációkban jobb döntéseket hozott támadásban és védekezésben is.

Tudósított: Kovács Gergely