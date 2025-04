A Pécs sima győzelmével kezdődött a női kosár NB I bronzmeccse

A Pécs sikerénből Zsebe-Weninger Virág 20 ponttal vette ki a részét, de Török Ágnes 16 pontja, illetve Held Alexa és Julia Reisingerová 15-15 pontja is említést érdemel.

Folytatás szombaton, amikor a Pécs már meg is szerezheti a bronzérmet, mivel ez a párharc az egyik fél második nyert meccséig tart.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

NKA Universitas Pécs–Serco Uni Győr 86–73 (27–20, 18–22, 22–11, 19–20)

Pécs, 450 néző. V: Györfy R., Győrffy P., Jakab.

PÉCS: Studer 7/3, HELD 15/9, Olawuyi 4, TÖRÖK 16/3, REISINGEROVÁ 15. Csere: Josepovits 2, ZSEBE-WENINGER 20/12, Kiss A. 3, tóth O. 4, Romeo. Edző: Djokics Zseljko

GYŐR: Dombai 12/6, BACH 22/6, GARBIN 15/9, Goree 2, KISS V. 15/3. Csere: Telenga 7, Ács. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–7. 8. p.: 23–15. 12. p.: 29–24. 18. p.: 42–34. 23. p.: 49–47. 27. p.: 56–51. 32. p.: 71–55. 38. p.: 81–43. Kipontozódott: Goree (29. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Pécs javára.

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Csapatként is jól működtünk, a padról minőségi játékkal tudtak beszállni a cserejátékosaink. Nagyon szeretnénk megnyerni a harmadik helyet. Ehhez most gyorsan regenerálódnunk kell, majd mentálisan is felkészülni a folytatásra.

Cziczás László: – Mindkét félnek jár a gratuláció. Az én játékosaimnak azért, mert az utolsó percig igyekeztünk tartani a lépést a Péccsel. A végére nagy csapattá formálódtunk.

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd 74–60 (26–10, 13–17, 19–20, 16–13)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vasas javára.

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

TFSE-MTK–TARR KSC Szekszárd 91–77 (32–13, 17–22, 20–29, 22–13)

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sopron Basket–DVTK Hun-Therm 82–74 (21–18, 18–17, 15–17, 28–22)