Kikapott a Falco a kosár BL-ben, harmadik meccs dönt a továbbjutásról

Hóesésre ébredtek a szombathelyiek szerda reggel Opavában.

A csendes, nem túl izgalmas kisváros fehérbe öltözött, aztán olvadni kezdett, és napközben már eső esett, nem csoda, hogy kevesen merészkedtek ki a szállodán kívülre akár még egy rövid sétára is. A csapat a szokásos délelőtti átmozgató edzésre buszozott csak át, ezen pedig Kovács Benedek örülhetett, aki megnyerte a dobóversenyt, kétszer is betalált a felezővonalról, de lehetett volna akár négyből négy is a találati arány, csak két kísérlete kiperdült a gyűrűből.

Reméltük, hogy este kevés ilyen jelenetet látunk, mert abban azért bízni lehetett, hogy a Falco-drukkerek majd belehelik, üvöltik a kosárba a labdákat. A Ramat-Gan az egész idényben albérlő az opavai csarnokban, hiszen az izraeli háborús helyzet miatt hazájukban nem rendezhetnek meccset. Ez most a szombathelyieknek kapóra jött, mintegy háromszáz drukker érkezett a mérkőzésre, garantálva azt, hogy ne hasonlítson zárt kapus meccshez a Bajnokok Ligája-playin második felvonása. Igaz, mintegy száz cseh érdeklődő is kilátogatott, és halk tapssal jelezte, hogy az izraeli együttesért szorít.

Az első bő két és fél percben gyakran üthették össze a tenyerüket, mert a Maccabi 12–3-as szakasszal kezdett, a Falco játékosai könnyedén adtak utat a gyűrűig az ellenfél játékosainak, míg támadásban több rossz vállalásuk is volt. A védekezéssel az egész első negyedben meggyűlt a baja a magyar bajnoknak, a Ramat-Gan könnyű kosarakkal diktálta a tempót, még szerencse, hogy Váradi Benedekéknek távolról sült a kezük, hatból öt kísérlet a gyűrűben landolt, így sikerült tartaniuk a lépést az izraeliekkel, de a 31 kapott pont nagyon soknak tűnt.

A rövid pihenő után robbantott a Falco, és most neki kellett mindössze három perc, hogy egy 11–0-s rohanással fordítson. Perl Zoltánék ekkor már megtalálták az utat a gyűrű felé, a bejátszott labdák után is jöttek a jó közeli dobások. A nagyszünetig fennmaradó hét percben viszont megállt támadásban a Falco, amiben azért nagy szerep jutott a játékvezetőknek is, akik nem ugyanolyan mércével mérték a keménységet. Ráadásul az első félidő utolsó percében néhány buta hiba miatt nem egy-két pont hátránnyal, hanem héttel mehetett öltözőbe a magyar együttes, de azt nem lehetett mondani, hogy jobb lett volna az izraeli alakulat.

És erről megint bizonyságot szereztünk a fordulás után, a remek napot kifogó Váradi Benedek és Marvin Clark biztos kézzel dobált, és négy perc elteltével már megint a Falco vezetett két ponttal. Csak aztán megint gyengébb szakasz következett, a tiszta helyzetek is kimaradtak, viszont a Falco magasemberei nem bírtak Amin Stevensszel, aki megint az izraelieket segítette lépéselőnybe – fikarcnyit sem került közelebb a győzelemhez a magyar bajnok a félidőhöz képest.

Az utolsó negyed elején úgy tűnt, elfogyott a Falcónál a puskapor, nem töltöttek, csak tüzeltek a szombathelyiek, hat perccel a zárás előtt Adam Ariel triplájával tíz pont fölé nőtt a különbség. De nem adta fel a szombathelyi gárda, keményített a védekezésen, és végre sikerült három támadáson keresztül sorozatban betalálni, szűk három perccel a vége előtt négypontnyira jött fel a magyar csapat.

Hiába, a Maccabi játékosai több jó döntést hoztak, a játékvezetők a Falco kárára csak rosszat, ezért az indulatok is elszabadultak a játéktéren és a pályán egyaránt, nehezen ért véget a csata, de kiegyenlített a párharcban a Ramat-Gan.

Döntés jövő héten, Szombathelyen.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A KÖZÉPDÖNTŐÉRT, 2. MÉRKŐZÉS, OPAVA

MACCABI RAMAT-GAN–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 76–69 (31–23, 16–17, 14–13, 15–16)

Opava, 400 néző. V: Kozlovskis (lett), Proc (lengyel), Baki (török)

RAMAT-GAN: MCCULLUM 12, Gallinat 9/3, Ariel 6/6, STEVENS 25, SROR 10. Csere: Miles, Crawford 7/3, Huber 7/3, Melamed. Edző: Schmuel Brenner

FALCO: Pongó Marcell 9/6, VÁRADI 15/9, CLARK 19/12, TIBY 12/6, Popovics 2. Csere: Perl 10, Keller Á. 2, Bognár K., Verasztó, Sövegjártó. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–3. 7. p.: 22–17. 13. p.: 31–34. 18. p.: 41–38. 24. p.: 51–53. 28. p.: 59–53. 34. p.: 67–56. 38. p.: 69–65

Kipontozódott: Miles (40. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Schmuel Brenner: – Sokat segítettek a cseh szurkolók, itthon éreztük ezúttal is magunkat. Nagy győzelem volt, csapatként harcoltunk, keményen védekeztünk és mentünk a lepattanókért, a festékben sikerült dominálni, és ez döntött. Hittünk egymásban, és ez elég volt a harmadik meccs kiharcolásához.

Milos Konakov: – Harcolt a Maccabi, és kihasználta azokat a pillanatokat, amelyeknek köszönhetően megnyerte a meccset. Köszönet a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket és így buzdítottak. A playinben minden meccs egy kisdöntő, nem lehetnek kihagyások. Az első negyedben kapott 31 pont rengeteg, védekezést is váltottunk, ez működött. A 76 kapott pont nem sok, de a támadó játékunk nem volt jó, kevés pontot szereztünk.

VÁRADI Benedek, a Falco irányítója: – A Maccabi azt csinálta és úgy játszott, ahogy kellett neki, a festékben nagyon kemények voltak, a harmadik meccsre nekünk javulni kell. Egy döntő vár ránk, amelyet a saját csarnokunkban vívhatunk meg, ahol mindent megteszünk majd, hogy mi jussunk a legjobb tizenhat közé.

Amin STEVENS, a Ramat-Gan erőcsatára: – Sikerült negyven percig szigorúan, keményen védekeznünk, és sokszor a szerzett labdák után könnyű kosarakat dobtunk. Jól dolgoztunk a palánkok alatt, megérdemeltük a győzelmet, és reméljük, Szombathelyen is sikerül nyerni.