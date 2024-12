Férfi kosár BL: a Falco 17 pontos hátrányból győzött a Reggiana vendégeként

Másfél órával a Pallacanestro Reggiana–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, a Bajnokok Ligája F-csoportjának második helyéről döntő összecsapás előtt még az öltözőben készülődtek a vasi játékosok, ezért Laki Ádám erőnléti edző és Svajda Gábor segédedző dobtak néhányat – olyan privilegizált helyzetbe kerültek, hogy a két fiatal labdaszedő már nekik is segített a főszereplők megjelenése előtt. Mondjuk a túloldali srácok ennél is jobban jártak, hiszen egy amerikai világbajnok, a center Kenneth Faried bemelegítéséhez asszisztálhattak. A mieink helyzetét épp a palánk alatti játékban nehezítette, hogy Bognár Kristóf délben nem edzett, hőemelkedése volt, viszont órára órára javult az állapota, és a mérkőzésre beöltözött, sőt, szerephez is jutott rajta.

Nem hagyták cserben a szurkolói a Falcót, csaknem százan vállalkoztak az olaszországi túrára, viszont a hazai tábor is kitett magáért, remek hangulatot teremtettek a palánk mögött, amelyre az első félidőben kedvenceik támadtak. Bár a magyar bajnok szerezte az első kosarat, erre tizenhárom nullával válaszolt a Reggiana, sőt, az ötödik percben 20–3-nál a második idejét is ki kellett kérnie Milos Konakovnak.

Itt viszont még messze nem ért véget a BL-csoportkört lezáró találkozó: Perl Zoltán vezetésével feljött két pontra a Falco (14–0-s sorozattal), ahogyan belecserélgetett a Reggiana görög edzője, sokat veszített a hatékonyságából csapata. A vendégek három magasembere is betalált kintről, ennek is köszönhetően 39–40-re módosult az állás, amire álmainkban sem gondoltunk volna bő fél órával korábban. Hamar rendezte viszont a sorokat a házigazda, ezúttal tíz válasz nélküli ponttal került megnyugtató előnybe. Nem adták fel a szombathelyiek, percekkel később ismét átvették a vezetést, hatalmas energiabedobással küzdöttek. A 33. percben már tízzel, 74–64-re álltak jobban a remekelő Matthew Tiby és társai, azonban a korábbi NBA-s Cassius Winston vállára vette együttesét – ez sem volt elég, a hátralévő időben taktikusan, rendkívül okosan játszott a Falco, és elképesztően bravúros, nagyon fontos sikert aratott.

A playinben az izraeli Maccabi Ramat-Gan lesz az ellenfél, először a Schaeffler Arena Savariában, a januári párharc az egyik fél második sikeréig tart majd.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ

PALLACANESTRO REGGIANA (olasz)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 79–88 (28–15, 15–25, 21–23, 15–25)

Reggio Emilia, 2610 néző. V: Purszanidisz (görög), Salins (lett), Oliot (francia)

REGGIANA: WINSTON 22/6, BARFORD 16/6, Grant 6, Gombauld 12/9, Faye 6. Csere: Faried 5, Uglietti 5/3, Vitali 2, Cheatham 5/3, Chillo, Gallo. Edző: Dimitrisz Priftisz

FALCO: VÁRADI 11/9, Pongó Marcell 2, Clark 5/3, TIBY 16/3, POPOVICS 17/3. Csere: PERL 22/3, KELLER Á. 11, Diggs, Bognár 4/3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 13–2. 5. p.: 20–3. 8. p.: 24–11. 17. p.: 34–32. 19. p.: 39–40. 21. p.: 49–40. 25. p.: 57–55. 28. p.: 59–61. 33. p.: 64–74. 34. p.: 72–76. 38. p.: 75–86.

Kipontozódott: Pongó Marcell (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Igyekeztünk jól felkészülni erre a meccsre, amely nagyon fontos volt mindkét csapatnak. Ennek ellenére gyengén kezdtünk, ellenfelünk hatalmas intenzitással, fizikailag kemény játékkal nyitott, emiatt kellett kikérnem öt perc alatt két időt is. Ezek után folyamatosan javultunk fel, védekezésben megtaláltuk a választ a Reggiana nagy fizikai erőkifejtésére. Csalódott voltam, mert eleinte nem járattuk a labdát, aztán viszont 25 gólpasszig jutottunk, és a palánk alól is sok pontot szereztünk. Nem adtuk fel egy pillanatig sem, megmutattuk a karakterünket, és köszönet a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket.