Nagyot hajrázott a remek szériában lévő Fener, vezeti a férfi Euroligát

Az alsóházban horgonyzó Virtus sokáig remekül játszott, a 23 pontig jutó Tornike Sengelija vezérletével még az utolsó negyedben is volt tízpontos előnye (73–63), még az utolsó percben is vezetett, de a Fener első helyezetthez méltón hajrázott, és sorozatban hatodszor is nyert. Marko Gudurics (21) négy, Nigel Hayes-Davis (19) öt triplát hajított be a török csapatban – mindketten tartogattak egyet-egyet a fordulatos, roppant izgalmas utolsó percre.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

Virtus Bologna (olasz)–Fenerbahce (török) 82–86 (22–23, 16–14, 23–19, 21–30)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Csütörtök

18.30: Anadolu Efes (török)–Paris Basketball (francia)

19.00: Monaco (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Partizan Beograd (szerb)

20.15: Olympiakosz (görög)–Baskonia (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Alba Berlin (német)

Péntek

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol)