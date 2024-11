Kosárlabda NB I: a nőknél megőrizte hibátlan mérlegét a címvédő DVTK

A nőknél a DVTK odahaza magabiztos, 71–43-as győzelmet aratott az NKA Universitas Pécs ellen odahaza. A vendégek az első két negyedben még úgy ahogy tartották magukat, de a második félidőben beindult a disógyőri henger, így végül nagyon sima lett a találkozó. A mezőny legeredményesebb játékosa, Lelik Réka 26 ponttal vette ki a részét a miskolci sikerből. Az NKA második vereségét szenvedte el, míg a DVTK megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.

A férfiaknál a PVSK az első negyed után még négypontos hátrányban volt Kecskemét ellen, de aztán a második és a harmadik negyedben maga javára fordította a találkozót a hazai együttes, a végén pedig 12 pontos különbséggel megnyerte első meccsét a bajnokságban. Az amerikai Amorie Archibald 24 ponttal járult hozzá az első hat meccsét elveszítő pécsiek sikeréhez.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

PVSK-VEOLIA–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 88–76 (20–24, 24–19, 29–15, 15–18)

Pécs, 1000 néző. V: Földházi, Montgomery-Tóth, Lengyel Á.

PÉCS: ARCHIBALD 24, Frank 4, ANTÓNI 11/3, PAYTON 16/6, DZELETOVICS 17/6. Csere: Plézer 4, Merkl 3, Mokánszki 6, Németh A. 3/3. Edző: Szrecsko Szekulovics

KECSKEMÉT: Wittmann 2, Ivkovics M. 5, RAKICSEVICS 18/12, Lee 15, Karahodzsics 4. Csere: SEPPALA 18/12, Schöll 4, Tóth B. 8/6, Körmendi 2. Edző: Sztojan Ivkovics

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–2. 8. p.: 18–22. 12. p.: 24–13. 17. p.: 35–38. 22. p.: 48–46. 26. p.: 62–51. 28. p.: 69–52. 33. p.: 78–69. 38. p.: 88–75.

Kipontozódott: Rakicsevics (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Köszönet a drukkereknek a kitartásukért, Dzeletovics, Antóni, valamint Archibald pályára lépése is kérdéses volt, csak szerdán kapcsolódtak be a munkába. Ez a szív diadala is volt.

Sztojan Ivkovics: – Ha valakitől leginkább „szerettem volna” kikapni, akkor az a PVSK. Az ellenfél jobban dobott, ez döntötte el a találkozó sorsát.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szombathely 6 6 – 559–434 1.000 12 2. Szolnok 6 6 – 490–441 1.000 12 3. Paks 7 6 1 635–524 0.929 13 4. NKA Pécs 7 5 2 587–581 0.857 12 5. Debrecen 5 3 2 377–376 0.800 8 6. Zalaegerszeg 7 4 3 664–583 0.786 11 7. Sopron 7 3 4 545–553 0.714 10 8. Körmend 7 3 4 601–627 0.714 10 9. Fehérvár 5 2 3 453–445 0.700 7 10. Oroszlány 7 2 5 527–561 0.643 9 11. Kecskemét 7 2 5 506–559 0.643 9 12. Szeged 7 2 5 501–574 0.643 9 13. Pécsi VSK 7 1 6 542–634 0.571 8 14. Honvéd 7 1 6 495–590 0.571 8

NŐI NB I

DVTK HUNTHERM–NKA UNIVERSITAS PÉCS 71–43 (12–11, 18–13, 19–9, 22–10)

Miskolc, 1100 néző. V: Györfy, Minár, Gruber.

DIÓSGYŐR: Aho T., CHARLES 11, LELIK 26/18, JOVANOVICS 14/12, Grigalauskyte 2. Csere: TADICS 6, Kányási 6, Aho N. 4, Fárbás 2, Miklós, Tózer Nemes, Tenyér. Edző: Völgyi Péter

PÉCS: Held 8/3, Studer 7, Szmailbegovics, Kiss A. 6/3, JOSEPOVITS 6. Csere: Zsebe–Weninger 6/3, Rátkai 7/3, Török 2, Reisingerová 1, Laczkó, Tóth O., Olawuyi. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–2. 4. p.: 7–6. 7. p.: 9–6. 9. p.: 11–10. 14. p.: 12–13. 15. p.: 18–15. 17. p.: 20–15. 18. p.: 20–21. 19. p.: 27–24. 22. p.: 34–24. 24. p.: 34–29. 25. p.: 39–29. 27. p.: 39–33. 33. p.: 55–35. 37. p.: 63–39. 38. p.: 68–41.

Kipontozódott: Miklós (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – El kell ismerni, hogy akadozik a játékunk, nem mindenkinek találtuk meg még a helyét, nem tudunk elég élesek lenni. A bajnoki szünet jól jön, remélem, hogy novembertől javulni tudunk majd játékban.

Djokics Zseljko: – A lényeg az volt a meccsen, hogy ne sérüljön meg senki, mert amúgy is többen bajlódnak nálunk problémával. A Miskolc azért nyert ennyivel, mert hosszabb a kispadja, sok rutinos játékosa van. Ellenfelünk az első félidő végén hármasokkal húzott el, és bár egy ideig jól védekeztünk, de ennek megtalálták az ellenszerét. Most hiányzott a frissesség, az utolsó negyedben minden játékosnak lehetőséget tudtam adni. A meccs pozitívuma számunkra a fiatal Josepovits Kinga jó teljesítménye volt.