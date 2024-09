Van, ami nem változik: a Falco a favorit

„Most is jól néz ki a Falco, amely ismét bajnokaspiránsnak tekinthető. Erősítés Bognár Kristóf, aki Szegeden kulcsember volt sok pályán töltött idővel, de nagy kérdés, mennyit játszik majd Szombathelyen. Váradi Benedekkel még acélosabbá vált a csapat, Tanoh Dez András pedig jól tette, hogy elment Spanyolországba, mert ebben a gárdában a jelenlegi helyzetben aligha tudott volna meghatározóvá válni kellő játékperc nélkül – bízom benne, hogy sokat fejlődik a Menorcánál. A Falco magyar magja nagyon erős, természetesen a döntőbe várom az együttest. A szövetség kompromisszumot kötött a klubokkal, amelyek zöme nem örült az U23-as szabálynak, eltörölte, de kevesebb külföldit engedélyez. Talán korai volt elengedni ezt, ilyen horderejű szabálynak hosszabb kifutási idő kellene, de ugye a klubok ágáltak ellene. Így viszont több lehetőségük lesz a magyaroknak, az U23-as szabálynál sokan kényszerből játszottak, s persze voltak, akik éltek a lehetőséggel, de közben az idősebb magyarok kevesebb percet kaptak, emiatt inkább elmentek a B-csoportba játszani. Kíváncsian várom, milyen fejlődést mutatnak a magyarok, ki tud előrelépni. A Szolnoknál Oliver Vidin maradt a vezetőedző, aki az előző idény felénél érkezett és bizonyított, mert kupát nyert vele a gárda, és a döntőbe jutott a bajnokságban. Bojan Szubotics visszatérése is bizakodásra adhat okot a szurkolóknak, ő biztonságot ad a rutinjával, dörzsölt játékos, védekezésben és támadásban is meghatározó lehet. Az Alba szintén jól erősített, ha Filipovity Márkót jól tudja használni, nagy erősítés lehet a válogatott magasbedobó. A bennmaradásért előreláthatóan a Szeged, Kecskemét, PVSK trió vív majd nagy csatát” –vélekedett Boros Zoltán, korábbi 88-szoros válogatott játékos.