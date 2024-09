Hazai pályán kapott ki a tartalékos Szolnok

KÖZEL HÁROMSZÁZAN kezdtek tapsolni, amikor megérkezett a bemelegítésre az NHSZ-Szolnoki Olajbányász szerda kora este a Tiszaligeti Sportcsarnok parkettájára, de a hozzáértők már ekkor kiszúrták, hogy Sztrahinja Jovanovics nem öltözött át. A szerb játékmester kisebb húzódással bajlódik, s csak biztonsági okokból nem játszott az Olajnál, amelynél hamar újra kellett tervezni. Ugyanis Jalen Jacksontól hétfőn elköszöntek, a próbaidőn szereplő amerikai nem győzte meg a klubot nélkülözhetetlenségéről – nem csoda, a múlt hétvégén Debrecenben rendezett torna két mérkőzésén összesen öt pontig jutott és kissé aluledzettnek tűnt. Kedden már új játékost jelentett be a klub, a rutinos (32 éves) Marcus Lewis szintén amerikai, s korábban egy csapatban, a montenegrói Mornar Barban játszott Jovanoviccsal.

Az Olaj kedden a Prievidzát fogadta, amely az Alba Fehérvár FIBA Európa-kupás ellenfele (a két csapat oda-visszavágós selejtezőt vív a főtáblára kerülésért szeptember végén 24-én és 27-én). A négyszeres szlovák és kétszeres cseh bajnokra és persze a hazai csapatra nyolcszázan voltak kíváncsiak. Az első három hazai kosár az új szerzeményeké, Aimaq Fardaws-é, Krnjajszki Boriszé majd Peringer Balázsé volt.. Amikor 8–0-nál betaláltak a vendégek, Oliver Vidin vezetőedző bosszúsan csapott a levegőbe, mert Pallai Tamás blokkja után az amerikai Keith Jordan tisztán ziccerezhetett. A szerb szakember többnyire tőle szokatlanul sztoikus nyugalommal meccselt, talán mert tudta, ebben a felállásban még nem játszott csapata. Keith Jordanra érdemes lesz az Albának figyelnie, az amerikai sokoldalúságát bizonyította a keddi találkozón, amelynek 37−37 lett a félidei eredménye. Sok eladott labdával játszott a hazai csapat, miközben egyre lelkesebb és koncentráltabb lett a szlovák gárda, amely fordulás után többször is elhúzott. Vidin már a pálya szélén dühöngött, mert Jordan közelében sem volt senki, amikor bevágta a 20. pontját eredményező hármast. A harmadik negyedet 10 ponttal elvesztette a Szolnok, de Rudner és a kanadai Fardaws Aimaq révén négy pontra is felzárkózott a 39. percben, de végül kikapott. Azt megállapíthatjuk, hogy az Albának komolyan kell vennia a szlovákokat, s azt is, hogy Jovanoviccsal és Lewis-szal jóval ponterősebb játékra lesz képes az Olaj.

„Csalódottak vagyunk, nem játszottunk jól, rengeteg labdát eladtunk és elsősorban a védekezésünkkel voltak gondok. Erre még az sem lehet kifogás, hogy Jovanovics nem játszhatott és a Jackson helyére szerződtetett Lewis még itt sincs Szolnokon. Verhető gárda a Prievidza, de mivel még az Albát nem láttuk, nem jósolgatnék a párharcukat illetően.” PALLAI Tamás, a Szolnok csapatkapitánya

FÉRFI KOSÁRLABDA

Felkészülési mérkőzés

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–BC Prievidza (szlovák) 69–78 (18–13, 19–24, 12–22, 20–19)

Legjobb dobók: Aimaq 18/3, Rudner 14/9, ill. Jordan 24/6, Dalibor 10/6