Fél lábbal a BL-negyeddöntőben: a Ferencváros hat góllal nyert Dortmundban

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BORUSSIA DORTMUND (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 25–31 (10–13)

Hamm, 854 néző. V: Duplii, Karpucsenko (ukránok)

DORTMUND: SZIKORA – VOLLEBREGT 6, Lassource 3, Grijseels 1 (1), Nielsen 1, Nestaker 2, EGELING 8. Csere: Olsson 1, Bleckmann 3, Kusian, Antl. Edző: Henk Groener

FTC: BÖDE-BÍRÓ B. – Malestein 4, Ingstad 3, Tranborg 2, Bordás, SIMON P. 8 (2), Hársfalvi 1. Csere: GLAUSER (kapus), Dmitrijeva 3, KLUJBER 6, Cvijics, SZEIBERT 3, Márton G. 1. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 5. p.: 1–3. 13. p.: 6–6. 17. p.: 7–9. 21. p.: 9–9. 25. p.: 9–12. 35. p.: 13–15. 40. p.: 16–20. 42. p.: 19–20. 45. p.: 21–21. 51. p.: 21–24. 56. p.: 24–27

Kiállítások: 0, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2

ÖSSZEFOGLALÓ

A friss Német Kupa-győztes és Bundesliga-éllovas ellen át vezethet a Ferencváros útja a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

Az idény végén visszavonuló, korábbi FTC-kapus Szikora Melinda mellett montenegrói, holland, norvég, francia, svéd és dán légióst is bevető Dortmund a címvédő Győrrel és a Debrecennel együtt az A-csoportban szerepelt és épphogy megcsípte a még rájátszásba jutást érő hatodik helyet. A vasárnap délutáni első találkozót a Dortmundtól nagyjából 40 kilométerre fekvő Hammban rendezték meg.

A zöld-fehérek keretében ott volt az elmúlt hetekben sérülés miatt hosszabb-rövidebb időszakot kihagyó szerb beálló Dragana Cvijics, norvég poszttársa Vilde Ingstad és a balszélső Márton Gréta is. A huzamosabb ideje hiányzó francia Orlane Kanor mellett viszont a hétközi, Győr elleni bajnoki rangadón megsérülő német Emily Vogel is hiányzott, a dán tréner, Jesper Jensen a mindössze 18 éves Szeibert Annára számíthatott a balátlövő posztján.

Hat perc után 3–1-re vezetett a Fradi, de a hazaiak sokáig nem akartak leszakadni, tartották a lépést. Az orosz irányító Darja Dmitrijeva többször is megvillant és az első félidő hajrájában sikerült is elhúzni hárommal, Klujber Katrin még kínai figurából is látványos gólt lőtt. Jensen bedobta a bemutatkozó Szeibertet is, aki bátor játékkal vette bele magát a küzdelembe, a szünet után gólokkal és gólpasszokkal vétette észre magát. Ezeknek a momentumoknak is köszönhetően a záró 20 perchez közeledve néggyel (18–14) lépett el az FTC, sőt, lehetősége volt az ötgólos vezetésre is.

Ehelyett visszajött a meccsbe a BVB, hiába kért időt is Jensen, a 46. percben 21–21-re egyenlített a német együttes. Az újabb fordulópontból azonban már a Fradi jött ki jobban, Simon Petra hétméteresből elért találatával, majd egy újabb Klujber-féle kínaival a záró nyolc percre fordulva újra három volt az előny (25–22). A kritikus hajrában a Klujber, Simon, Szeibert magyar belső hármas szépen muzsikált támadásban, Laura Glauser is a legjobbkor mutatott be bravúrokat, így az FTC hatgólos előnyből várhatja a szombati, érdi visszavágót.

PERCRŐL PERCRE