Xavier Pascual: Egy ilyen mérkőzés gyakorlatilag háború a pályán

Ebben az idényben ötször csapott össze a Szeged és a Veszprém, ebből háromszor nyert Michael Apelgren együttese.

„Sok szép eredményt elértünk már ebben az idényben, és a szerdai mérkőzés előtt azt mondtuk egymásnak az öltözőben, hogy ez a történet nem érhet itt véget. Hazai pályán, a saját szurkolóink elképesztő biztatása mellett nem szabad vereséggel búcsúznunk az idénytől. Ez a párharc döntő mérkőzést érdemel – ezt pedig sikerült is elérnünk. De nem szeretnénk itt megállni. Öt meccsünk volt eddig a Veszprém ellen: hazai pályán mindkétszer mi nyertünk, semleges pályán is győztünk a kupadöntőben, idegenben viszont még nem sikerült nyernünk. Olyan ez, mint a régi videójátékoknál: mindig jönnek az egyre nehezebb szintek és kihívások. Most egy lépésre vagyunk attól, hogy végigvigyük a játékot. Persze a játékokban is mindig az utolsó szint a legnehezebb – nekünk is nagyon nehéz dolgunk lesz egy rendkívül erős ellenféllel szemben, de hiszek abban, hogy ez a csapat tényleg mindenre képes!” – értékelt a vasárnapi döntő előtt Apelgren a Szeged honlapjának.

Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője örül, hogy hazai pályán játszhatnak a bajnoki győzelemért. „Most már valóban harcról van szó. Egyetlen esélyünk maradt a bajnoki cím megszerzésére, de otthon játszunk. Egész idényben azért dolgoztunk, hogy megszerezzük ezt az előnyt. Lehet, hogy ez csak kis előnynek tűnik, de valójában hatalmas, hiszen a saját szurkolóink előtt léphetünk pályára. Azt a csapatot szeretném látni, amelyet az első bajnoki döntőn is láttam: azt, amelyik harcol az utolsó pillanatig. Nem arról beszélek, hogy jobban játszunk-e vagy sem, hanem arról, hogy küzdünk. A második mérkőzésen valami hiányzott, elveszítettünk valamit ebből a küzdőszellemből” – vélte a tréner.

Pascual a klub honlapjának elmondta, hogy nehéz felállni egy vereséget követően, de „ez a csapat már bizonyította, hogy képes felállni egy ilyen szituációból is. A Szegednek is sikerült a veszprémi vereség után új erőt merítenie. Ez a profi sport része: el kell fogadnunk a vereséget, de másnap fel kell kelni és tovább kell dolgozni.”

„Természetesen van taktikai oldala is ezeknek a meccseknek, de van valami, ami mindezt felülírja: a harc. Egy ilyen mérkőzés gyakorlatilag háború a pályán” – szögezte le a Veszprém edzője.

17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1