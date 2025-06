A Szegednek is megvan az esélye Veszprémben a trófeára

Ötödik almalommal dől el a bajnoki cím a Veszprém–Szeged párharcban ki-ki mérkőzésen, amikor bajnoki döntő formájában osztják ki az aranyérmeket. A veszprémiek 2006-ban és 2008-ban is három nyert meccsig tartó párharcot zártak le 3–2-re, majd 2012-ben és 2023-ban is a rekordbajnok győzött 2–1-re, vagyis ez a mostani lehet az első, amikor a Szeged ily módon lehet bajnok – már természetesen ha nyerni tud.

Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője: – Sokat hibázunk, néha mintha a pályán sem lennénk. Nincs sok játékosunk, és ha ők is eltűnnek, akkor nagy bajban vagyunk. Az öltözőben elmondtam nekik, pontosan mit gondolok, hogy a Szeged azért nyert, mert jobb volt nálunk. De van még egy meccsünk hazai pályán. Meg kell próbálnunk nyerni, és ehhez szükség lesz a szurkolóinkra. Mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, ezzel tiszteljük meg őket.

Mikler Roland, a Szeged kapusa: – Fókusz, fókusz, fókusz – ez lesz a legfontosabb. Hogy mindenki végig koncentráljon. Szegeden ez sikerült, és ennek köszönhetően domináltunk szinte az egész mérkőzésen. Meg kell becsülnünk a labdát, és olyan védekezést bemutatnunk, mint legutóbb a Pick Arénában. Ha ez sikerül, akkor nekünk, kapusoknak is könnyebb dolgunk lesz, elöl pedig határozottan kell támadnunk, és akkor elérhetjük a hőn áhított sikert. VÉLEMÉNYEK

Az első három alkalommal Veszprémben volt a mindent eldöntő összecsapás, legutóbb pedig Szegeden sikerült a pályaelőnyt elvéve diadalmaskodnia. Ez a két évvel ezelőtti siker tökéletesen beleillik abba a sorozatba, amelyben legutóbb 2012-ben ünnepelhetett a bajnok hazai pályán, azóta tizenegyszer mindig a vendégszurkolók örülhettek. A szerdán látottak alapján a Szegednek minden esélye megvan rá, hogy ez a széria most se szakadjon meg. Az idény előtti esélylatolgatásokban szinte mindenki az Építőket tartotta az erősebbnek, a kivételek között viszont a vezetőedző Xavier Pascual is ott volt, akinek úgy tűnik, igaza lett.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a két rivális csapat hasonló erőt képvisel, mint a finálé első két meccsén látott tűz és szenvedély. A Veszprémben a 34–32-re megnyert hazai találkozón még megvoltak azok a jó teljesítmények, amelyek az ötgólos hátrányból való fordításhoz kellettek. Ez a faktor volt az, ami szerdára teljesen eltűnt, a Tisza-partiak héttel megléptek, s innen már nem volt visszaút, Michael Apelgren együttese 32–28-as magabiztos sikert aratott.

„Nagy győzelem volt, ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek, úgyhogy a veszprémiek visszarakhatják a pezsgőt a hűtőbe – mondta a többi szegedihez hasonlóan elképesztő szenvedéllyel játszó, tízszer eredményes Mario Sostaric. – Most megakadályoztuk, hogy ünnepelhessenek, ez a célunk vasárnap is. Mindenkire szükségünk van a győzelemhez, Mikler Roland és Tobias Thulin nagyszerűek voltak, ugyanilyen forma kell tőlük legközelebb is. A Veszprém Arénában vadállatként kell küzdenünk.”

A Szeged legutóbb 2022. június 11-én tudott győztesként távozni a rivális otthonából, akkor a bajnoki döntőt oda-vissza vágós párharcban rendezték meg. Rosta Miklós utolsó másodpercekben dobott gólja bajnoki címet ért csapatának, ami elképesztő fejezet volt a két sztárklub több mint kétszáz meccse íródó történetében, mert a „kékek” 58–58-as összesítéssel, idegenben lőtt több góljuknak köszönhetően állhattak fel a dobogó felső fokára.

„Nem kezdtük jól az első meccset, mostanában a Szeged rendre jobban kapta el a rajtot az egymás elleni találkozóinkon, de utána – a legutóbbi alkalmat leszámítva – mindig vissza tudtunk jönni – mondta Palasics Kristóf, a Veszprém magyar válogatott kapusa. – A hazai pálya és a szurkolók segítsége sokat jelentett nekünk, védekezésben labdát tudtunk szerezni és megállítottuk a támadójátékukat. A másodikon hiába mentünk el néhány góllal, a Szeged volt az, amelyik visszajött. Nem tudtunk mit kezdeni a támadásaikkal és a pontos lövéseikkel. Tudjuk, mit kell csinálni a harmadik meccsen, hogy sikerrel járjunk. Oda kell figyelnünk rá, hogy amit Xavier Pascual kér tőlünk, azt maradéktalanul megvalósítsuk, és akkor jó esélyünk van a sikerre.”

A Veszprém fennállása 29. bajnoki címét nyerheti meg, a Szeged hatodszor ünnepelne az NB I-ben.