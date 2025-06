Az Odensét is BL-döntőbe vezető Gjekstad: „A Győr a favorit, de szeretnénk méltó kihívói lenni”

A nyártól a norvég válogatott irányítását átvevő Ole Gustad Gjekstad igazi final four-specialistának nevezhető, korábban három BL-t nyert az éppen a mostani idényben csődöt jelentő Vipersszel, ezúttal pedig a dán Odensét vezette el a fináléig. Persze a Metz elleni elődöntő második félidejének elején, hétgólos hátrányban még nehezen volt hihető, hogy végül a dánok várnak a címvédő Győrre a döntőben.

VÉGRE ÖSSZEJÖTT A BL-DÖNTŐ AZ ODENSÉVEL Althea Reinhardt, az Odense kapusa: „Hétgólos hátrányban is hittünk a győzelemben, láttuk egymás szemében a tüzet, és mindent egy lapra feltéve megcsináltuk. Őrület az egész, nagyon büszke vagyok a csapatomra. A szünetben megbeszéltük, hogy védekezésben nem vagyunk kellően ott, a folytatásban nehezebben találták az utat a kapunkhoz, és Lunde is sokat hozzátett a kapuból. Sokat jelentett a klubnak, hogy meg tudta szerezni, amíg rám nem lehetett számítani. Kilenc éve játszom Odensében, mindig is arról álmodtam, hogy eljutok a csapattal egy BL-döntőbe, végre összejött. A Győr már sok döntőn túl van, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de a csoportkörben már elkaptuk.” Thale Rushfeldt Deila, az Odense balátlövője: „Nem inogott meg a hitünk a győzelemben nagy hátrányban sem, de keményen kellett érte dolgoznunk. Az jelentette a kulcsot, hogy elkezdtünk úgy védekezni ahogy azt eredetileg is terveztük és megbeszéltük. Lunde a világ legjobb kapusa, sokat jelentett, hogy idény közben meg tudtuk szerezni. Tudtuk, ha szükségünk lesz rá, ott lesz mögöttünk, és védeni fog. Miatta is kerültünk lélektani fölénybe az ellenféllel szemben a hosszabbításra. Ha úgy játszunk, ahogy tudunk, meglesz az esélyünk a Győr elleni döntőben is.”

„Őszintén szólva, nem sok mindenen változtattunk hétgólos hátrányban sem, egyszerűen elkezdtünk párharcokat nyerni támadásban és védekezésben egyaránt, és a kapuból is több védés érkezett. Vámost nem igazán tudtuk megállítani az első negyven percben, a folytatásban már vele szemben is hatékonyabbak voltunk. A labdaszerzések után gyors gólokat lőttünk, és egyre inkább megjött a játékosok hite, hogy megfordíthatják a meccset” – magyarázta lapunknak a nagy fordításról Gjekstad.

A sikerben fontos szerepe volt a 45 évesen nyolcadik BL-elsőségére hajtó Katrine Lundénak, akit éppen a Vipers szétesése miatt tudott idény közben megszerezni az Odense.

„Ha Althea Reinhardt nem esik ki agyrázkódás miatt, nem igazoltuk volna le Lundét, de abban a helyzetben szükségünk volt egy másik kapusra, ezért megléptük” – reagált a norvég szakember, aki elmondta, nagyon élvezi a final fourok hangulatát.

A Győr és az Odense azonos csoportban szerepelt a BL-ben: az ETO otthonában a dánok győztek októberben 35–28-ra, a Győr viszont idegenben „visszavágott” januárban, és 34– 32-re nyert.

„Ettől még a Győr a favorit, ez nem is kérdés, de szeretnénk problémát okozni neki, és méltó kihívói lenni az ETO-nak” – zárta Gjekstad.

Vámos Petra és a Metz szeretne éremmel búcsúzni (Fotó: Árvai Károly)

A későbbi elődöntőben az arénában maradó magyar szurkolók jól érezhetően annak szurkoltak, hogy a három magyarral kifutó Metz jusson be másodikként a vasárnapi döntőbe. A 39. percig minden úgy is alakult, hogy meglesz az első francia finalista, aztán nagy feltámadást produkált az Odense hosszabbításban kiharcolta a győzelmet.

„Nehéz szavakat találnom arra, hogy mi történt – mondta a csalódott Vámos Petra az interjúfolyosón. – A negyvenedik percig minden úgy alakult, ahogy elterveztük, megvolt a játékunk támadásban és védekezésben az Odense ellen. Az idényben már többször kerültünk hasonlóan nehéz helyzetbe, de eddig mindig tudott valaki lendíteni a csapaton. Most ezt nem éreztem, saját magamon sem. Belekerültünk egy negatív spirálba, nem volt olyan momentum, amelybe bele tudtunk volna kapaszkodni, lélektanilag minden helyzetből a dánok jöttek ki jobban. Kritikus pillanatokban rontottunk, és utána már nagyon nehéz volt megállítani ezt a gyorsvonatot.”

Az Eb-bronzérmes irányító lapunknak hozzátette, nem tudja eldönteni, hogy a „Lunde-faktor” vagy az említett lélektani fölény a dánok oldalán okozta inkább a visszaesésüket, a kettő igazából összefüggött egymással. A vereség miatt érzett csalódottság rányomta a bélyeget a hangulatára, ezzel együtt hangsúlyozta, milyen felemelő volt számára a francia és a magyar szurkolók biztatása.

„Egyszerűen fantasztikus, hidegrázós élmény volt befutni és érezni azt, hogy mennyien mellettünk vannak. Metzből rekord számú szurkoló érkezett, és Magyarországon is rengetegen örültek nekünk. Ez biztos örök emlék marad, még ha most a csalódottság miatt nehéz is megfelelő helyre tenni magamban.”

A Metz a vasárnapi, Esbjerg elleni bronzmeccs eredményétől függetlenül kiváló idényt zár, egy döntetlen mellett sorozatban 42 győztes meccsel a háta mögött, francia bajnokként és kupagyőztesként érkezett meg Budapestre, ahol aztán az igazi áttörés, a döntőbe jutás már nem jött össze a BL-ben.

„Tudtuk, hogy a final fouron két roppant kemény mérkőzés vár ránk, nagyon erős csapatok ellen. Két fontos játékosunkat gyermekáldás miatt nélkülöznünk kell, ugyanakkor nélkülük is hét góllal vezettünk az elődöntőben. Emiatt vegyes érzések kavarognak bennem, de mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra, mert tényleg az első perctől a hetvenedikig küzdöttünk, és bízom benne, hogy vasárnap ebből fel tudunk állni, és egy bronzéremmel zárunk.”