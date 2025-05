Lépéselőnyben a szünet után belehúzó Veszprém a Szeged elleni bajnoki döntőben

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 34–32 (14–16)

LEGUTÓBB 1987-BEN fordult elő, hogy a veszprémi férfi kézilabdacsapat sem a kupát, sem a bajnokságot nem nyerte meg, akkor a Rába ETO lett az aranyérmes mindkét hazai sorozatban. A szegediek áprilisban a kupa döntőjében felülmúlták legnagyobb hazai riválisukat, és Mikler Rolandék erre készültek a bajnokságban is, míg a bakonyiak a drámai körülmények között elveszített Bajnokok Ligája-negyeddöntő után szerették volna szépen, „aranyosan” zárni az idényt.

Századik mérkőzését játszotta a Veszprém színeiben Aron Pálmarsson, az izlandi balátlövő nemrég bejelentette, hogy az idény végén visszavonul. Hugo Descat lerohanásból szerezte a bajnoki döntő első mérkőzésének első gólját, a túloldalon Mario Sostaric egalizált. Két perccel később már vezetéshez is juttatta csapatát a horvát jobbszélső. Gleb Kalarasé volt a meccs első kiállítása, honfitársát, Szergej Koszorotovot ütötte vállon. A bajnoki döntőhöz illő nagy vehemenciával vetették bele magukat a játékosok a küzdelembe, szinte minden támadás közben szólt a játékvezetők sípja már a mérkőzés elején, Ligetvári Patrik és Sebastian Frimmel is a kispadon tölthetett két-két percet.

Megvillantak a kapusok is, megérdemelten skandálta a vendégtábor Thobias Thulin nevét. Sostaric a következő támadás végén kettőre növelhette volna a szegedi előnyt, de hétméteresét védte Rodrigo Corrales, így maradt az 5–4 a 12. percben. Frimmel már jobb ítéletvégrehajtónak bizonyult, majd Janus Smárason értékesítette a ziccert, először vezetett kettővel a Szeged, Xavier Pascual magához is hívta az övéit.

Ám a játék képe nem változott, továbbra is jobban érvényesült védekezésben és támadásban is a Szeged akarata, Bánhidi Bence góljával már 10–7-re vezetett a vendégcsapat, szólt is az ébresztő a veszprémi tábor részéről. Hiába, előbb Smárason bombázott Corrales kapujába, majd Magnus Röd talált be, Pascual megint időt kért, a piros-mezes közönségből egyre többen tették fel a kérdést, hogy mi is történik a csapatukkal.

Az ötperces veszprémi gólcsendet Agustín Casado törte meg. Érdekes jelenetek játszódtak le Gasper Marguc szabálytalanságának videózása közben, a hazai csapat tagjai kezüket magasba emelve kérték a drukkerek támogatását, mire bosszúsan hördült fel a kapu mögötti kemény mag…

Hosszas nézegetés után Marguc mellé Pálmarrson is kiállt, a hetest Frimmel magabiztosan értékesítette, ezzel már 13–8-ra vezetett a Szeged. Koszorotov kettős emberhátrányban is betalált, a tábor közben Palasics Kristófot követelte a pályára. Meg is érkezett, fontos pillanatban védett hetest, ráadásul később a 400. veszprémi gólját szerző Ludovic Fabregas révén kettőre apadt a különbség. A félidő végén Michael Apelgren is időt kért, az utolsó támadásra ki akart találni valamit a Tisza-partiak svéd mestere, miután kezdett közelebb kapaszkodni a Veszprém. Gól nem lett belőle, így 16–14-es szegedi vezetéssel zárult a hosszú, mozgalmas első félidő.

Koszorotov életerős löketével indult a második játékrész, sőt, miután a szegediek labdát veszítettek, Cassado kiegyenlített, 5–5 után először volt döntetlen az állás. Gólra góllal válaszoltak a csapatok, Fabregas találatával pedig a 3. perc után a 37.-ben vezetett újfent az Építők. Tartotta a lépést a Szeged, nem hagyta egynél többel vezetni ellenfelét, sőt Frimmel hatodik góljával 24–23-nál vissza is vette a vezetést, de egynél többel a vendégek sem tudtak ellépni.

28–28-ról következett az utolsó tíz perc, Mikler Roland előbb Remili lövését, majd Casado ziccerét hárította, de csapattársai támadásban kétszer is hibáztak, Casado üres kapus gólja után Descat révén először vezethetett kettővel a Veszprém. Egy percen belül egyenlített a Szeged, ám ismét ellépett kettővel a címvédő. Apelgren utoljára kért időt, Corrales védte Frimmel ziccerét, majd a veszprémi támadásnál Koszorotov lenn maradt, miután összefejelt Kalarassal. A kiválóan játszó Descat kulcsfontosságú hetest értékesített az 59. percben, ezzel 33–30-ra vezetett a Veszprém. Hiába játszott ellenfelénél jobban az első félidőben a Szeged, a hajrában a végül 12 gólos Descat vezérletével a hazai csapat volt hatékonyabb.

A 34–32-es sikerének köszönhetően a Veszprém várhatja előnyből a szerdai visszavágót, és ha nyer Szegeden, bajnok.