Bruna de Paula: Azért Per az öltözőben még korántsem volt ennyire nyugodt

– Ha jól sejtem, ezúttal is szoros mérkőzésre számítottak az Esbjerggel szemben.

– Valóban nem volt könnyű, de pontosan ezt vártuk ettől a meccstől is. Nagyon tiszteljük az Esbjerget, ma ismét csak egyetlen gól volt a két csapat között, de az a legfontosabb, hogy ismét a mi javunkra dőlt el – mondta a találkozó után Bruna de Paula a Nemzeti Sportnak.

PER JOHANSSON: AZ ESBJERG JÓL FELKÉSZÜLT BELŐLÜNK – A bemelegítés közben azt mondta a pálya szélén készített interjúban, hogy most sokkal nyugodtabb, mint az Esbjerggel vívott tavalyi BL-elődöntő előtt. Mit érez a fináléba jutás után?

– Jó néhányszor szembe kerültem már az Esbjerggel edzői pályafutásom során, többször alulmaradtam, a győri csapatot irányítva pedig ez volt a legszorosabb és legkiélezettebb mérkőzés az eddigiek közül – jelentette ki a sajtótájékoztatón a Győrt irányító Per Johansson. – Tízből tízszer győzte le az ETO a dán együttest, ebből négyszer egy, kétszer pedig csak két gól volt a különbség a végén. Mi a titok, hogy rendre önök nyerik meg a kiélezett hajrákat?

– Rengeteg tapasztalatom van már, de én sem tudom, mi lehet a titok, fogalmam sincs, mi a kulcs. – Hogyan értékeli a mostani elődöntőt?

– Az Esbjerg jól felkészült belőlünk és kiválóan támadott az első félidőben. A szünet után viszont jobbak voltunk, jól reagáltunk a ritmusváltásokra és jól oldottuk meg a védekezést a dánok hét a hat elleni játékával szemben. Talán kicsit szerencsésebbek is voltunk, mert az utolsó percek stresszesen alakultak, talán az összpontosítás is csökkent bizonyos helyzetekben, De a vezetés végig nálunk volt, nem tudott fordítani a rivális. Fontos volt, hogy főleg az első játékrészben rendkívül hatékonyan fejeztük be a támadásainkat.

– Per Johansson a bemelegítés közben adott interjújában kiemelte, hogy nyugodtabban várja ezt a találkozót, mint a tavalyit. Mit gondol, ez igaz volt önökre, játékosokra is?

– Nagyon sokat számított, hogy nem először voltunk itt a négyes döntőben. Sokat tanultunk a tavalyiból. Amikor először játszottam Budapesten, nagyon izgultam. Ez a felfokozott állapot néha odáig vezet, hogy túlvállalod magad. Úgy gondolom, most erről nem volt szó, nyugodtan tudtunk beleállni a csatába. Azért Per az öltözőben még korántsem volt ennyire nyugodt, annyit elárulhatok…

– Az ön játéka az egy egy elleni játékra épül. Elégedett ezeknek a helyzeteknek a sikerességével?

– Szerintem ismét hasznosítani tudtam ezt a képességem, mert amikor nem én lőttem belőle gólt, akkor a többieknek szereztem előnyt vele. Viszont az ellenfél sem hülye, pontosan tudja, hogy az egyegyezés az erősségem, ezért rendre közelebb helyezkedtek hozzám. A legfontosabb, hogy ez az eleme is jól működött a játékunknak.

– Mi volt az, amiben mégis van hová előrelépni a döntőben?

– Meg kell oldanunk a gyors lerohanások elleni védekezést, és lehet, hogy kicsit feljebb kell majd fogadni az ellenfél játékosait. Henny Reistaddal szemben ezúttal eléggé behátráltunk, így több ideje volt tennie a dolgát.

Hatadou Sako ismét nagy energiát sugárzott a kapuból (Fotó: Szabó Miklós)

A sikerből a második félidőben fontos védésekkel vette ki a részét Hatadou Sako, aki csak sokára ért az interjúk végére.

„Mindig nagy energiával lépek pályára, amiből a társaimnak is szeretek átadni, ilyen a stílusom – mondta lapunknak a francia játékos. – Hangos vagyok, állandóan kiabálok, biztatom a társaimat, szerintem igénylik is tőlem, nekik is jó érzés, hogy tudják, egy igazán szenvedélyes kapus áll mögöttük a vonalon. Közben persze próbálom élvezni is a pillanatot, a négyes döntő hangulatát, sosem lehet tudni, mikor lesz hasonlóban részünk.”

Sako szerint a kiélezett pillanatokban gyakran elő tud lépni, így volt ez a mostani elődöntőben is, amikor három védése is volt a hajrában.

„Ekkor többször is egyenlíthetett volna az Esbjerg, így fontos volt, hogy ezt meg tudtuk akadályozni – folytatta. – A társaim szeméből is látom, hogy bíznak bennem. Precíz taktikával készültünk Reistad ellen, tisztában voltunk vele, milyen fontos szerepe van a dánok támadójátékában. Általában ő hozza meg a fontos döntéseket, ezért úgy döntöttünk, inkább közel védekezünk rajta, és a társainak hagyunk több helyet, arra számítva, hogy például a szélről érkező labdáknál a kapusaink jobb eséllyel tudnak majd védeni.”

(Fotó: Árvai Károly)

Sako Metzből érkezett Győrbe, ennek ellenére nem várta jobban volt csapatát a döntőbe, pusztán abba reménykedett, hogy jó meccset játszanak.

„Számítottunk rá, hogy ilyen nehéz mérkőzés vár ránk – kezdett bele Győri-Lukács Viktória a magyar újságírók gyűrűjében az interjúfolyosón. – Úgy gondolom, az idei négyes döntő nagyon kiélezett, mind a négy csapat nagyon jó formában van, nagyon jó játékosok alkotják és egy másodpercig sem gondoltuk, hogy most öt vagy hat góllal tudunk győzni. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyerni tudtunk. Most elkezdjük a regenerációt, aztán ha megtudjuk, ki lesz az ellenfelünk, el is kezdjük a videózást és a felkészülést rájuk. A bajnoki cím nagy löketet adott, hiszen úgy gondolom, a magyar bajnokság az elitben van és a megnyerése plusz lendületet a final four előtt” – tette hozzá a kisalföldiek jobbszélsője, aki egyelőre nem gondolkozik azon, melyik csapat ellen vívná szívesebben a finálét.

„Teljes mértékben az Esbjergre koncentráltunk, személy szerint nem tudom, kivel játszanék szívesebben. A négyes döntő előtt azt mondtam, hogy a legjobbakat kívánom a magyar játékosoknak, és meglátjuk, hogyan alakul. A csapatunkban nagyon sok a válogatott játékos, akik hozzá vannak szokva az ehhez hasonló terheléshez, de most nagyon sokat cseréltünk, többen pihenőt is kaptak – mármint nem játszották végig a hatvan percet –, szóval szerintem készen leszünk a vasárnapi mérkőzésre” – jegyezte meg Győri-Lukács.

Rju Un Hi az utolsó két mérkőzését játssza győri mezben, mert visszatér Dél-Koreába; az Esbjerg elleni hajrát a kispadról szurkolta végig.

„Nagyon idegőrlő utolsó perceket éltem át a kispadon a hajrában. Bíztam a társaimban, hogy megnyerik. Szerencsére az irányításunk alatt tudtuk tartani a mérkőzés alakulását. A védekezésre és a gyors ellentámadásokra építettünk, néha működött, néha nem. Próbálom kizárni, hogy ez az utolsó két meccsem, de nem egyszerű csak a játékra koncentrálni. Egy biztos, szeretném kiélvezni a final four hangulatát.”

„Szoros küzdelmet vívtunk, az Esbjerg kiválóan játszott, keményen kellett harcolnunk védekezésben a rivális támadásaival szemben. A vasárnapi döntőben is ugyanilyen nehéz mérkőzésre és játékra számítok, de előzetesen sem volt elképzelésem vagy kívánságom azzal kapcsolatban, hogy kivel találkozzunk. A két legjobb fog megvívni a trófeáért, arra a küzdőszellemre és hozzáállásra lesz szükségünk, mint amit az elődöntőben is mutattunk” – így értékelt a sajtótájékoztatón Kari Brattset, az ETO csapatkapitánya.