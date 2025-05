Planéta Szimonetta hosszabbított a Lublinnal – hivatalos

A 196 centiméter magas átlövő – aki a lengyel liga első magyar játékosa – a 2024–2025-ös idény előtt került a Lublinhoz, előtte a Debrecen játékosa volt. A lengyel klub hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint a magyar válogatott játékos a 2025–2026-os idény végéig hosszabbította meg szerződését csapatánál.

A Lublin arról is írt, hogy a kezdetektől fogva nagy reményeket tápláltak Planéta szerződtetéséhez, az első hat bajnokin azonban csak 13 gólt szerzett, és 50 százalékos lövéshatékonyság szerepelt a neve mellett. Miután azonban Paweł Tetelewski átvette a csapat irányítását, a magyar játékos teljesítménye is elkezdett javulni, és mostanra – ahogyan a klubhonlap fogalmaz – „már fontos láncszeme a zöld-fehér csapatnak.” Jelenleg már 68 gól és 74 gólpassz áll a neve mellett.

„Örülök, hogy a csapatban maradhatok, mert nagyszerűen érzem magam, boldog vagyok itt – idézte a Lublin hivatalos honlapja Planéta Szimonettát. – A klubváltás eleinte nehezebb volt, mint gondoltam, időre volt szükségem, hogy megtaláljam a saját játékomat. Nem könnyű azonnal átvenni a csapatmunkával járó valamennyi szempontot, újra meg kellett találnom a ritmust. Remélem, hogy tovább javul majd a játékom a csapatban. Maga a bajnokság is határozottan más, mint amelyekben eddig játszottam, egy kicsit lassabb és fizikailag megterhelőbb. A lányok segítettek a beilleszkedésben, nagyon jó csapatot alkotunk, mindenki nagyon kedves velem. Remek a légkör a csapaton belül.”

A Lublin vezetőedzője, Pawel Tetelewski a klubhonlapnak úgy fogalmazott: a következő idényben is számítanak Planétára, aki szavai szerint minden egyes meccsen egyre inkább megmutatja, hogy mire képes. Hozzátette, hogy nemcsak támadásban, hanem védekezésben is erőssége az együttesnek, ráadásul a gólpasszokban is jeleskedik.