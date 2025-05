Ikreket vár Vámosék csapattársa, kihagyja a budapesti kézilabda négyes döntőt

A francia Metz a klub hivatalos oldalán gratulált az ikreket váró Laura Flippes-nek és férjének. A francia válogatott játékos szerda este a Mérignac elleni győzelem után közölte csapattársaival, a bejelentést nagy meghatottság és öröm fogadta.

Flippes-nek 2027 júniusáig szól a szerződése a francia együttessel, a klub bejelentése alapján 2026 tavaszáig nem lép pályára, de továbbra is a csapat közelében marad. Flippes így szurkolóként segíti csapattársait a klub történetének negyedik budapesti négyes döntőjén. Flippes kivette a részét az idáig tartó útban, a negyeddöntő második mérkőzésén például nyolc lövésből hat gólt szerzett a Brest ellen.

„Nagy örömmel jelentem be, hogy a barátommal kisbabát várunk, így néhány hónapig távol leszek a pályától, de sosem leszek túl messze, mert a lehető legközelebb maradok a csapathoz, hogy támogassam őket, és kívülről mindent megadjak nekik, amit csak tudok. Nagyon boldog vagyok, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszhattam az utolsó mérkőzésemet, de most már magammal és a családommal kell törődnöm. Egy új kaland áll előttünk, ami sok mindent meg fog változtatni az életünkben, különösen, hogy ikreket várunk. Szóval számomra is fontos, hogy kihasználjam ezt az időszakot a pihenésre és arra, hogy felkészüljünk erre a nagy felfordulásunkra” – nyilatkozta Laura Flippes.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

Május 31., szombat

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz (francia)–Odense (dán)