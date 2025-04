Pásztor Noémi: Szeretnék ott lenni Budapesten a final fourban

„Nagyon gyorsan történtek a dolgok, nem is volt sok idő gondolkodni. (...) Úgy gondolom, hogyha egy játékos kiköltözik külföldre, s néhány hónapot csak önmagával tölt, akkor nagyon nagy személyiségfejlődésen megy át az ember. Már csak ezért is megérte, de nekem itt volt a kézilabda is, ami miatt idejöttem, s szerintem rengeteget tanultam és fejlődtem” – mondta Bukarestbe való igazolásáról Pásztor Noémi, hozzátéve, hogy a többi légiós sokat segített neki a beilleszkedésben. A 26 éves játékos szerint a román élvonal versenyképességén sokat javít, hogy a győzelemért nem kettő, hanem három pontot kap az adott együttes.

Pásztor kitért a soron következő, Esbjerg elleni BL-negyeddöntőre is.

„Mindkét csapat nagyon jó, vannak nagyon jó egyéniségek és csapatszinten is mindkét fél ott van a topcsapatok között, így bárki nyer, megérdemli, hogy ott legyen a final fourban. Természetesen ott van a világ legjobbja, Henny Reistad, akire mindenképp nagy hangsúlyt kell fektetnünk. (...) Azért utazunk Esbjergbe, hogy bebiztosítsuk a helyünket a négyes döntőben. Ez a csapat célja, s szeretnénk ott lenni Budapesten” – mondta a CSM Bucuresti játékosa.

Pásztor Noémi a folytatásban elárulta, hogy miért döntött a CSM-től való távozás mellett, valamint azt is elmondta, hogy miért pont a szombathelyi csapatot választotta pályafutása következő állomásaként.