Palasics: Egyre jobban érzem magam a csapatban, sokat számít, hogy ilyen befogadó közegbe kerültem

Palasics Kristóf, a Veszprém kapusa: – Végigvittük azt, amire készültünk a Tatabánya ellen. A védekezésünk kiválóan működött, nagyszerű volt a srácok mögött védeni. A gyors lerohanásokkal meg tudtunk lépni, ezt kell továbbvinni a döntőben is. Egyre jobban érzem magam a csapatban, sokat számít, hogy ilyen befogadó közegbe kerültem. A döntőig a felfrissülésen van a hangsúly, készülünk a ránk váró erőpróbára és igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni belőle.

Éles Benedek, a Tatabánya balátlövője: – Úgy készültünk ezen a héten, hogy nem mi vagyunk a favoritok az elődöntőben. Ki merem jelenteni, hogy a jelenleg legjobb formában lévő csapat volt az ellenfelünk. Próbáltuk a maximumot nyújtani, mégiscsak hazai pályán szerepelünk, mindent megtettünk annak ellenére is, hogy betegséggel és sérüléssel is küszködünk. A bronzmeccs a fontos nekünk, két szoros győzelmet arattunk a Gyöngyös ellen az idényben, jó csapat, ráadásul a sérültjei is felépültek. Parázs mérkőzésre számítok.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

ONE VESZPRÉM HC–MOL TATABÁNYA KC 40–26 (17–12)

Tatabánya, 3226 néző. V: Hargitai, Markó

VESZPRÉM: PALASICS – Gasper Marguc 4 (1), REMILI 4 (1), Koszorotov 1, FABREGAS 6, CASADO 4, Elísson 4. Csere: Corrales (kapus), Grahovac 1, PESMALBEK 6, Pálmarsson, Sandell 2, Cindric 1, Ligetvári, Vajlupau 4, Descat 3 (1). Edző: Xavier Pascual

TATABÁNYA: Bartucz – Rodríguez P. 2, Plaza 1, MARAS 5, Havran, Éles B. 2, Damatrin 5 (4). Csere: Székely M. (kapus), N’TANZI 5, Golubovics 1, Dissinger 1, Enomoto 1, Krakovszki B. 2, Henézi, Marcsek 1. Edző: Cristian Ugalde

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–0. 15. p.: 11–4. 25. p.: 15–9. 34. p.: 21–13. 40. p: 24–17. 43. p.: 26–19. 46. p.: 30–19. 53. p.: 37–22

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Csodálatos mérkőzést játszottunk, már az elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, olyan felfogásban kézilabdáztunk, mintha már a finálét játszanánk, nem csupán egy elődöntőt. Elégedett vagyok a játékosaim hozzáállásával, mindenki segítette a másikat, jó csapatot győztünk le hazai pályán. A stábommal mindent megteszünk azért, hogy a döntőben is nyerjünk.

Cristian Ugalde: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, de miután néhányat cseréltem, sikerült belerázódni, így elégedettek lehetünk az első félidővel. Sok a fáradt játékosunk, többek között Mateo Maras sincs jelenleg ereje teljében, és sérülések is nehezítik a dolgunkat. Vasárnap sem vár könnyebb meccs ránk, de ha az elején jobban koncentrálunk, az megkönnyítheti a dolgunkat.

Ubornyák Dávid, a Gyöngyös irányítója: – Kellemes érzés egy topcsapat ellen jól játszani. Stabilan védekeztünk, a kapusaink is segítettek, ennek köszönhetően tettük szorossá az összecsapást. Kiadtunk magunkból mindent, próbáljuk kipihenni magunkat a bronzmérkőzésre, egy meccset nyerni akarunk a négyes döntőben. Ha megmarad ez a lendület, hasonlóan teljesítünk a Tatabánya ellen is vasárnap.

Sebastian Frimmel, a Szeged balszélsője: – Nem volt könnyű meccs, a Gyöngyös nagyon jó teljesítményt nyújtott az elődöntőben, szinte végig sikerült megnehezítenie a dolgunkat. A kapusa kiemelkedő volt, akivel szemben több könnyű lövést elhibáztunk. Örülök, hogy sikerült nyerni és bejutottunk a döntőbe, mostantól csak a vasárnapi meccs számít!

OTP BANK-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 34–29 (18–16)

Tatabánya, 3056 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

SZEGED: THULIN – Sostaric 1, Röd 3, SMÁRASON 5, BÁNHIDI 5, Mackovsek 1, FRIMMEL 11 (5). Csere: Mikler R. (kapus), Kalaras 1, Bodó 1, Kukics 2, Garciandia 4, Szilágyi Benjámin, Toto, Szepesi Zs. Edző: Michael Apelgren

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – LAKOSY 6 (2), Markez 3 (1), Hegedűs M. 1, Bodor 3, Potisk 2, Gyallai 2 (1). Csere: Uszik, Gyánti (kapusok), UBORNYÁK 6, Nagy Á. 2, Jóga, Edwards 1 (1), Gráf 1, Gáspár Zs. 2. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 16. p.: 12–8. 19. p.: 12–11. 25. p.: 15–14. 37. p.: 21–19. 45. p.: 26–23. 49. p.: 29–23. 54. p.: 30–26

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 9/5

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Elég szoros meccs volt, minden tiszteletem a Gyöngyösé, hogy nehézzé tette nekünk a találkozót, de a második félidőben már uraltuk az eseményeket. A Veszprém–Szeged rangadók mindig különlegesek, általában mi vagyunk az esélytelenebbek. Ez most sincs másképp, de ha jó napunk lesz, elkaphatjuk a riválist.

Bíró Balázs: – Nagyjából ötven percig szorosan alakult a mérkőzés. Benne volt, hogy a végére felőrölnek bennünket, de látványos megoldásokkal és viszonylag jó kapusteljesítménnyel meccsben tudtunk maradni. Büszkeséggel tölt el, hogy volt tartásunk, meglátjuk, mennyit vett ki ez a meccs a társaságból. Azért jöttünk, hogy egy meccset nyerjünk, az a tervünk, hogy ez vasárnap sikerüljön.