A Veszprém simán legyőzte a Tatabányát, és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe

LEHENGERLŐ JÁTÉKKAL KEZDTE az elődöntőjét a Veszprém a hazai pályán játszó Tatabányával szemben. Hét perc után 5–0-t mutatott az eredményjelző, a címvédő átrohant a Bányászon, hamar egyértelművé téve, hogy melyik az erősebb csapat. Az első tatabányai gól 7:28-nál született meg, Baptiste Damatrin szerezte a szélről.

A portugál Benficától néhány hete visszahívott Palasics Kristóf stabil teljesítményt nyújtott a kapuban, az ezen a szinten könnyebb lövéseket egytől egyig leszedte, és néhány ziccerbe is bele tudott kapni. 10–3 után kezdhettünk aggódni Cristian Ugalde együtteséért, mert ahogyan az elején nőtt a különbség a felek között, a 20-25 gólos vereség is benne volt. Ám ekkor Éles Benedek és Sadou Ntanzi is aktivizálta magát, miközben a Veszprém is visszavett a tempóból (13–9).

A második félidőben az Építők két lépéssel feljebb tolta a falát, ezzel fontos területeket elvéve a riválisától, valamint gyorsabb támadásvezetésre váltva két-három húzásból befejezte a gyors akcióit. Dragan Pesmalbek sorozatban négy, hasonló támadást fejezhetett be ily módon, ebből hármat góllal (22–14).

A vb-ezüstérmes Mateo Maras látványos átlövéseinek (is) köszönhetően a Tatabánya egészen a 45. percig megúszta, hogy két számjegyű lemaradásba kerüljön. Miután a veszprémi szurkolók elszámoltak tízig, a tatabányai rajongók visszaszámoltak nulláig – ilyet sem sokat hallottunk ezelőtt…

Az utolsó percekben a Veszprém már minden szögből betalált, Palasics pedig három perccel a vége előtt bemutatta a meccs legnagyobb védését, Éles Benedekkel szemben. Xavier Pascual csapata 40–26-os sikerével bejutott a vasárnapi döntőbe.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC 40–26 (17–12)

18.30: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport+)