A felszabadultan játszó gyöngyösiek megnehezítették a Szeged dolgát a kupaelődöntőben

A térfélcserét követően vezérré előlépő Bánhidi Bence szerezte a második játékrész első gólját, de hamar jött az újabb Skledar-védés is. Csak nem akarta megadni magát a Gyöngyös, amelynek azonban nehezebb lett a dolga azáltal, hogy a hármas védőként és balátlövőként is alapember Bodor Márk a 37. percben megkapta a harmadik kiállítását.

Az előtte varázslatos gólokat szerző Ubornyák Dávid is kiszállt két percre, Sebastian Frimmel a tőle jól megszokott technikás mozdulattal lőtte be a hétméteresét, ez már a balszélső tizedik találata volt. A hajrá előtt öttel meglépett a Szeged, a hősiesen küzdő, de négy hétméterest is kihagyó kiscsapatnak pedig innen már nem volt visszaút. Michael Apelgren együttese 34–29-re diadalmaskodott.

A vasárnap este fél nyolckor kezdődő Veszprém–Szeged finálé már a 24. egymással vívott kupadöntője lesz a két sztárcsapatnak.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

OTP BANK-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 34–29 (18–16)

Tatabánya, 3056 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

SZEGED: THULIN – Sostaric 1, Röd 3, SMÁRASON 5, BÁNHIDI 5, Mackovsek 1, FRIMMEL 11 (5). Csere: Mikler R. (kapus), Kalaras 1, Bodó 1, Kukics 2, Garciandia 4, Szilágyi Benjámin, Toto, Szepesi Zs. Edző: Michael Apelgren

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – LAKOSY 6 (2), Markez 3 (1), Hegedűs M. 1, Bodor 3, Potisk 2, Gyallai 2 (1). Csere: Uszik, Gyánti (kapusok), UBORNYÁK 6, Nagy Á. 2, Jóga, Edwards 1 (1), Gráf 1, Gáspár Zs. 2. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 16. p.: 12–8. 19. p.: 12–11. 25. p.: 15–14. 37. p.: 21–19. 45. p.: 26–23. 49. p.: 29–23. 54. p.: 30–26

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 9/5

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Elég szoros meccs volt, minden tiszteletem a Gyöngyösé, hogy nehézzé tette nekünk a találkozót, de a második félidőben már uraltuk az eseményeket. A Veszprém–Szeged rangadók mindig különlegesek, általában mi vagyunk az esélytelenebbek. Ez most sincs másképp, de ha jó napunk lesz, elkaphatjuk a riválist.

Bíró Balázs: – Nagyjából ötven percig szorosan alakult a mérkőzés. Benne volt, hogy a végére felőrölnek bennünket, de látványos megoldásokkal és viszonylag jó kapusteljesítménnyel meccsben tudtunk maradni. Büszkeséggel tölt el, hogy volt tartásunk, meglátjuk, mennyit vett ki ez a meccs a társaságból. Azért jöttünk, hogy egy meccset nyerjünk, az a tervünk, hogy ez vasárnap sikerüljön.

Tudósított: ÉLIÁS GÁBOR

A másik mérkőzésen

One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC 40–26 (17–12)