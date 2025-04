Női kézilabda-vb-selejtező: Lekicsék a szlovénokkal ikszeltek, a románok simán nyertek az olaszok ellen

Szerbia szoros meccset játszott Szlovéniában, és ugyan a vendégek a második félidőben három góllal is vezettek, be kellett érniük a döntetlennel. A szerb válogatottban a FTC-ben kézilabdázó Andrea Lekics hét – ezzel ő volt a vendégek legeredményesebbje –, míg Dragana Cvijics három gólt szerzett, a Debrecenben játszó Jovana Jovovics pedig hatszor talált be. A mezőny legjobbja a hazai Tjasa Stanko volt, aki 14 gólt lőtt.

A svájci csapat gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutás kérdését, 38–22-re legyőzte Szlovákiát, és a románok is magabiztosan nyertek, 30–21-re diadalmaskodtak Olaszországban, így ebben a párharcban is formaságnak ígérkezik a visszavágó. Az Eb-8. Montenegró 31–19-re verte meg Portugáliát, Lengyelország négy góllal nyert Észak-Macedónia ellen, Feröer tízgólos különbséggel győzte le Litvániát, Izland 12 góllal győzött.

A magyar válogatott már korábban kvalifikálta magát a világbajnokságra azzal, hogy az Eb-n négy közé jutott (ahol bronzéremmel zárt), s már az is korábban biztossá vált, hogy a mieink a B-csoportban szerepelnek majd, melynek helyszíne a hollandiai 's-Hertogenbosch lesz.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

2. SZAKASZ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Olaszország–Románia 21–30 (8–17)

Szlovénia–Szerbia 29–29 (14–13)

Svájc–Szlovákia 38–22 (16–15)

Feröer–Litvánia 36–26 (15–11)

Portugália–Montenegró 19–31 (11–14)

Lengyelország–Észak-Macedónia 22–18 (8–10)

Izland–Izrael 39–27 (20–10)

A TOVÁBBI PROGRAM

1. MÉRKŐZÉSEK

Csütörtök

17.15: Csehország–Ukrajna

17.30: Horvátország–Spanyolország

18.00: Ausztria–Törökország

19.00: Svédország–Koszovó

VISSZAVÁGÓK

Csütörtök

21.30: Izrael–Izland

Szombat

18.00: Montenegró–Portugália

19.00: Észak-Macedónia–Lengyelország

Vasárnap

12.00: Spanyolország–Horvátország

15.00: Litvánia–Feröer

16.00: Szlovákia–Svájc

17.15: Koszovó–Svédország

18.00: Románia–Olaszország

18.00: Szerbia–Szlovénia

18.00: Törökország–Ausztria

18.00: Ukrajna–Csehország