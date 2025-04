Női kézi vb-selejtező: a horvátok nagy csatában verték meg a spanyolokat

Tizenegy kiadó helyért zajlik a harc a női kézilabdázóknál, hiszen ennyi szabad hely maradt az európai csapatoknak a decemberi, Németország és Hollandia által közösen rendezett világbajnokságra.

Csehország nagy lépést tett a kijutás felé, hiszen hazai pályán nagyon simán győzött 35–19-re Ukrajna ellen. Ugyanakkor Horvátország és Spanyolország csatája korántsem dőlt még el, ugyanis a horvátok hiába vezettek az első félidőben többször is hat góllal, a spanyolok 17–12-es hátrányból 20–19-re fordítottak, majd a hajrában mínusz kettőről is felálltak. Nyerni mégsem tudtak, ugyanis a végjáték a horvátoknak is jól sikerült és minimális, egygólos előnyt szereztek az idegenbeli visszavágóra. 27–26

Törökország kisebb meglepetésre sokáig vezetett házigazdája, Ausztria vendégeként, de az osztrákok is jól bírták a mérkőzés végét, és 22–20-as hátrány után egy ötgólos szériával fordítottak, hogy aztán a végjátékban még kényelmes előnyt is szerezzenek a visszavágóra. 36–29

Svédország nem kegyelmezett Koszovónak, hiszen az északiak már a szünetben 28–8-ra vezettek, majd a fordulás után sem álltak le, végül 51 gólt szerezve győztek 35 találattal.

A magyar válogatott az Európa-bajnoki bronzéremmel már korábban kvalifikálta magát a decemberi vb-re.

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

2. SZAKASZ, 1. MÉRKŐZÉS

Csehország–Ukrajna 35–19 (17–12)

Horvátország–Spanyolország 27–26 (17–12)

Ausztria–Törökország 36–29 (13–13)

Svédország–Koszovó 51–16 (28–8)

KÉSŐBB

VISSZAVÁGÓ

21.30: Izrael–Izland

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Olaszország–Románia 21–30 (8–17)

Szlovénia–Szerbia 29–29 (14–13)

Svájc–Szlovákia 38–22 (16–15)

Feröer–Litvánia 36–26 (15–11)

Portugália–Montenegró 19–31 (11–14)

Lengyelország–Észak-Macedónia 22–18 (8–10)

Izland–Izrael 39–27 (20–10)

2. MÉRKŐZÉSEK

Szombat

18.00: Montenegró–Portugália

19.00: Észak-Macedónia–Lengyelország

Vasárnap

12.00: Spanyolország–Horvátország

15.00: Litvánia–Feröer

16.00: Szlovákia–Svájc

17.15: Koszovó–Svédország

18.00: Románia–Olaszország

18.00: Szerbia–Szlovénia

18.00: Törökország–Ausztria

18.00: Ukrajna–Csehország