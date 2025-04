Nem ciki reménykedni – Vincze Szabolcs jegyzete

A férfiaknál nem olyan ritka a kézilabda Bajnokok Ligája történetében, hogy a sorozat kölni négyes döntőjébe egy országból két csapat is bejusson – tavaly például a német Kiel és a Magdeburg is ott volt –, a jelenlegi lebonyolítási rendszer 2009-es bevezetése óta, azaz tizenötből már nyolcszor volt rá példa.

2018-ban még az az elképesztően ritka eset is megesett, hogy egy országból három gárda jutott be a final fourba, mindhárom francia csapat érmet szerzett, a Montpellier aranyat, a Nantes ezüstöt, a fő esélyesnek tartott, a világ két legjobb játékosával (Nikola Karabatic és Mikkel Hansen) felálló PSG pedig bronzot – ebből is látszik, hogy sosincs garancia a győzelemre. De hogy még ezt is tetézzük: 2011-ben két spanyol (Barcelona, Ciudad Real) és két német együttes (Rhein-Neckar Löwen, Hamburg) csapott össze egymással, a küzdelem pedig totális spanyol győzelemmel zárult.

Mi viszont régóta várunk arra, hogy egyszer két magyar csapat is ott legyen Kölnben, amire az esély most újra megvan, még akkor is, ha az OTP Bank-Pick Szegedre borzasztóan nehéz hatvan perc vár a címvédő Barca otthonában, a One Veszprémnek pedig otthon kell legyőznie a Magdeburgot, amelyet annyi csapás ért az évad során, mégis mindig talpra állt, és amelynek most is súlyosan megsérült a legjobb góllövője. De az elmúlt évtizedek során már sokszor bebizonyosodott, hogy a német csapatok ellen egy pillanatra sem szabad kiengedni, még akkor sem, ha minimális cserével játsszák végig az egész találkozót, és a fizikai, élettani törvények szerint a játékosainak már ki kellene fáradniuk, valami mégis viszi őket előre.

A hölgyeknél más a helyzet, ott egyrészt csak a 2013–2014-es idényben vezették be a négyes döntős lebonyolítást, azóta pedig csak egyszer fordult elő, 2023-ban, a budapesti final fourban, hogy egy országot egyszerre két együttes képviselt, történetesen éppen Magyarországot: a Fradi ezüst-, a Győr pedig bronzérmet szerzett. Erre megvan az esély most is, a Győr a német Ludwigsburg, a Fradi pedig a dán Odense elleni visszavágót kezdi jó helyzetből.

Nehéz feladat, szinte lehetetlen, de álmodozni mindig lehet arról, hogy a magyar kézilabda megcsinálja azt, amire még egy nemzet sem volt képes: egyszerre négy csapata jut a legjobbak közé a kézilabda Bajnokok Ligájában. És azt se felejtsük el, hogy kevés országnak van négy olyan szintű csapata, amely már közvetlenül a final fourba jutásért küzd. És ha már megdolgoztunk ezért a lehetőségért, ne most adjuk fel.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!