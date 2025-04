Ha nem javul a felesége állapota, mégsem jön a Ferencvároshoz Jesper Jensen

Mint ismert, a dán női kézilabda-válogatottat irányító Jesper Jensen lesz a Ferencváros vezetőedzője.

Jensen kihagyta a dán válogatott legutóbbi találkozóját, mivel felesége műtét után vérrögökkel küzdött. „Most már jobban mennek a dolgok. Hosszú küzdelem volt, és hosszú út áll még előttünk, de már látszik a fény az alagút végén. A feleségem kemény és kitartó, vigyázunk egymásra, amennyire csak tudunk” – mondta az Ekstra Bladetnek adott interjújában a mostani dán összetartás előtt Jensen.

Aki ezen a héten dolgozik utoljára a válogatott edzőjeként, mielőtt nyáron a Ferencvároshoz csatlakozna. Bár a magyarországi váltás is függ a felesége egészségi állapotától. „Ha nem érzi jól magát, akkor nem megyek Magyarországra. Elvégre vannak fontosabb dolgok is a sportnál és a munkánál” – így Jensen, aki döntéséről a Ferencvárost is tájékoztatta.

Elmondta továbbá: ha a felesége jobban lesz, akkor is egyedül utazik Magyarországra. A felesége ugyanis a munkája és a gyerekeik miatt mindenképp Esbjergben marad.