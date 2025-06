Ludovic Fabregas szerint kiváltságos érzés volt Veszprémben játszani

Kulcsszerepet vállalt a veszprémi férfi kézilabdacsapat 29. bajnoki címének megszerzésében a két francia kiválóság, Ludovic Fabregas és Nedim Remili. A beálló az idényben a hazai sorozatokban 29 találkozón 139 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 72 alkalommal köszönt be az ellenfeleknek. Remili 24 bajnokin és három Magyar Kupa-meccsen 114-szer volt eredményes, a BL-ben héttel több gólig jutott, mint honfitársa. Ketten szinte végigjátszották a NB I-es döntő harmadik, utolsó, 34–31-es veszprémi sikerrel záruló meccsét, Fabregas 58 percet töltött a pályán, Remili kettővel kevesebbet.

„Nagyon jólesett a szurkolóktól kapott szeretet. Tizenhat éves kölyökként jöttem Veszprémbe, most pedig bajnokként távozom, leírhatatlan utazás volt ez a hat-hét év, sokat köszönhetek a klubnak. Ötven percig kiegyenlített volt a döntő harmadik mérkőzése, és bár kézben tartottuk a küzdelmet, a szegediek szinte mindig visszajöttek, végül a hazai közönség segítségével győztünk.” VÉLEMÉNY: Palasics Kristóf, a Veszprém kapusa

„Csodálatos érzés győzni és ünnepelni, pláne hazai közönség előtt – mondta Ludovic Fabregas. – A csapat az utolsó másodpercig harcolt, nem volt egyszerű dolgunk, mert a Szeged nagyon erős, a teljes idény alatt remekül teljesített.”

A 2023-ban Veszprémbe igazoló beálló nevét a közönség több alkalommal is skandálta: „Természetesen jólesett, de a meccs közben a pályára figyeltem, minden energiámat a játékra összpontosítottam. Kiváltságos érzés, hogy ebben a csapatban szerepelhettem, ahogy az is, hogy a kapitánya lehettem. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kellemes emlék lesz ez a trófea.”

A bajnoki döntő harmadik mérkőzésén a veszprémiek több alkalommal is vezettek három-négy góllal, de a Szeged rendre felzárkózott, az 57. percben kettőre csökkent a különbség, azonban Fabregas a következő támadás végén fontos gólt szerzett, ez volt a hetedik találata az összecsapáson.

„Az ilyen fontos mérkőzéseken minden labdának jelentősége van. Két, európai szinten is erős csapat találkozott, a Szeged hozzánk hasonlóan közel állt a négyes döntőhöz a BL-ben, tiszteljük, de a végjátékban eldöntöttük a meccset. Kívánom, hogy a jövőben is a Veszprém nyerjen, de dicséret illeti a szegedieket is, nagyszerű hozzáállást tanúsítottak.”

Fabregas veszprémi időszaka ezzel a győzelemmel lezárult, a beálló múlt vasárnap lépett pályára utoljára a bakonyiak mezében:

„Természetesen mindig a legfrissebb siker a legfontosabb, örömteli érzés magasba emelni a trófeát a szurkolókkal. Mindennap a lehető legtöbbet adtam ki magamból, csodálatos pillanatokat élhettem át a csapattársaimmal, mindenki hiányozni fog. Száz százalékban élveztem a Veszprémben töltött időszakot.”

Honfitársa, Nedim Remili a királynék városában marad, a 2023 februárjában szerződtetett klasszisra a következő idényben is számíthat Xavier Pascual vezetőedző.

Nedim Remili szerint még ráérnek levonni az elmúlt idény tanulságait a veszprémi csapatnál (Fotó: Szabó Miklós)

„Győzni akartunk, és ezt a hozzáállást meg is mutattuk a pályán – értékelte a finálét Nedim Remili. – Készültünk a szegediekből, de az utóbbi időben sokszor találkoztunk velük, így nem a technikán és a taktikán volt a hangsúly, hanem a szívünkön és a lelkünkön. És megcsináltuk…”

A jobbátlövő a harmadik meccs szünetében felhívta társai figyelmét arra, hogy mekkora öröm és megtiszteltetés egy ilyen döntőben játszani, a finálé pedig örökké emlékezetes marad számára.

„Ez az egyik legszebb érem, amit szereztem a pályafutásom során, mert rengeteg energiát tettünk bele. Sokan nem hittek bennünk, de összefogtunk és győztünk. Minden pillanatban a csapattársakért harcolok, csak egy számított, hogy akik távoznak, bajnokként tehessék meg, mert megérdemlik.”

Remili szerint hullámzóan alakult az idényük, a jövőben törekedni kell a kiegyensúlyozottabb teljesítményre, de korai még levonni a következtetéseket, előbb ünnepelni szeretne a családjával és a csapattársaival. Augusztusban meg majd visszatérhetnek a tanulságokra.