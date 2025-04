Az év egyik legfontosabb meccsére készül a Veszprém

Magdeburgban lép pályára szerdán 18.45-ös kezdéssel a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a One Veszprém HC. Az együttes francia beállója, Ludovic Fabregas nehéz és hajtós találkozóra számít az egyre jobb formába kerülő német csapat ellen.

Győzelemmel hangolt a Veszprém férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, idegenbeli mérkőzésére. Xavier Pascual csapata a bajnokságban vágott vissza az elveszített kupadöntőért a szegedieknek. Tudják a bakonyiak, több hiba már nem fér bele, ha a – épp a következő ellenféllel, a Magdeburggal szemben megnyert – klubvilágbajnoki trófea mellé mást is szeretnének elhódítani ebben az idényben. Kölnben legutóbb 2022-ben járt a magyar bajnokcsapat, azóta egyszer sem sikerült bejutnia a BL négyes döntőjébe. A negyeddöntőbeli rivális Magdeburg 2023-ban megnyerte a sorozatot, tavaly negyedik lett.

A németek döcögősen kezdték az idényt a csoportkörben, kikaptak többek között Szegeden is. A rájátszásban a román Dinamo Bucuresti ellen összesítésben 65–55-ös győzelemmel léptek tovább. Legutóbb fontos rangadót nyertek meg a Bundesligában, a Rhein-Neckar Löwent 30–27-re múlták felül, ezzel címvédőként az 5. helyen állnak, de a tabella nem teljes, mert ők két-három mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A BL-ben a két csapat hatszor találkozott egymással, három veszprémi és két magdeburgi siker mellett egyszer döntetlent hozott az összecsapás. Szintén döntetlennel zárult a rendes játékidő a már említett tavaly októberi klubvilágbajnoki döntőben, hosszabbításban végül a veszprémiek nyertek 34–33-ra. A BL-ben a bakonyiak részéről Nedim Remili 71 alkalommal talált be, a hazaiak részéről Matthias Musche a legeredményesebb, a balszélső 58 gólnál tart. Érdemes kiemelni a dán Magnus Saugstrupot is, a dán beállós tavaly olimpiát, idén világbajnokságot nyert, a 2024-es Európa-bajnokságon a legjobb védőnek választották. Saugstrup a Löwen ellen a hazaiak legeredményesebb játékosa volt, hét gólig jutott, és megkapta a meccs embere címet is.

„Az idény egyik legfontosabb mérkőzése következik – mondta Ludovic Fabregas, az Építők francia beállója klubja honlapjának. – A rajttól kezdve keményen dolgozunk azért, hogy pályára léphessünk ezen az összecsapáson, és biztosak vagyunk benne, hogy nehéz és hajtós találkozó vár ránk az elmúlt évek egyik legjobb alakulata ellen. Ugyan az idényben nem teljesített azon a szinten, mint az előző kiírásokban, nagyon veszélyes, főleg hazai környezetben. Mindkét csapatnak a kölni négyes döntő a célja, így biztos, hogy hatalmas küzdelem lesz a pályán.”

Fabregas szerint az ellenfél sokat fog egy egyezni, ahogy azt is elmondta, mi okozhatta a németek korábbi gyengébb formáját.

„Az idény elején sok sérülés sújtotta őket, talán azért sem teljesítettek olyan jól, mint korábban. Időre volt szükségük, hogy ehhez alkalmazkodjanak. Azonban az elmúlt hetekben már kifejezetten jól kézilabdáztak, és a Bundesliga-mérkőzéseken nagy önbizalmat szereztek. Most már azt a Magdeburgot láthatjuk, amelyhez az előző idényekben hozzászokhattunk. Nagy a tapasztalata, és tudja, hogyan kell menedzselni az ilyen összecsapásokat. Kemény meccs lesz, nem lesz egyszerű nyerni Németországban, de nekünk ez a célunk.”

Az előző kiírásban a két csapat a csoportkörben találkozott, érdekesség, hogy mindkét találkozót az idegenben játszó együttes nyerte meg, Magdeburgban 33–28-ra nyert a Veszprém, hazai környezetben viszont 30–28-ra kikaptak Ligetvári Patrikék.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: SC Magdeburg (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Nantes (francia)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)