Szöllősi-Schatzl Nadine az idény végéig a Metzben játszik

A francia klub alapításának hatvanadik évfordulójára szervezett kedd esti gálavacsora végén jelentették be, hogy a játékos az idény végéig kölcsönben szerepel náluk.

Meló Ádám, a budaörsi klub ügyvezetője az MTI-nek elmondta, hogy másfél héttel ezelőtt, a Magyar Kupa négyes döntője előtt egy-két nappal Szöllősi-Schatzl személyében segítséget kértek tőlük, mert a Metz HB balszélsője, Chloé Valentini gyermeket vár.

„Szeretnének a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutni, és kevés olyan kvalitású játékos van, aki segíthet nekik, ráadásul a mostani szezonban még nem játszott a BL-ben” – mondta.

Hozzátette, a 31 éves játékos sokat gondolkozott az ajánlaton, és a budaörsi bronzéremmel zárult kupahétvégén mindenképpen játszani akart. Mint felidézte, fiatalokat korábban is elengedtek külföldi vagy a nemzetközi porondon érdekelt csapatokhoz, de olyan helyzetben még nem voltak, hogy egy tapasztalt játékosukat akarták kölcsönvenni.

Hangsúlyozta, ez a játékosok szabad döntése, ha valaki azt kérte, hogy engedjék el, eddig is megtették, a balszélsőt pedig nem foszthatták meg egy esetleges BL-döntős szerepléstől és egy francia bajnoki címtől.

A Budaörs jelenleg a kiesést jelentő utolsó előtti, 13. helyen áll az élvonalban, de a kilencedik helyezett Vasastól például csak három pont választja el.

„Ez a legutóbbi öt-hat év legszorosabb bajnoksága. Nehéz döntés volt elengedni Nadine-t, de nélküle is meg kell nyernünk azokat a meccseket, amelyekre szükségünk van. Nyáron várjuk vissza, remélhetőleg továbbra is az NB I-ben” – nyilatkozta.

A Vámos Petrát, illetve az idény végén távozó és Győrbe igazoló Szemerey Zsófiát is foglalkoztató Metz a mostani idény első mérkőzésén döntetlent játszott a norvég Storhamarral a BL-ben, azóta viszont minden meccsét megnyerte, ahogyan a bajnokságban is. A BL negyeddöntőjében a horvát Podravka Koprivnica vagy a szintén francia Brest Bretagne lesz az ellenfele.

Szöllősi-Schatzl korábban a Győr, az Érd és a Ferencváros játékosa is volt, az ETO-val tavaly BL-t nyert, majd nyáron szerződött Budaörsre. Pénteken a Toulon Métropole Var HB otthonában sorra kerülő bajnoki találkozón mutatkozhat be új együttesében, amely pályafutása első külföldi klubcsapata.

A Metz HB honlapjának kedd esti cikkében kiemelték, hogy a játékos négy Európa- és három világbajnokságon, valamint két olimpián szerepelt.

„Nagyon boldog és izgatott vagyok! Ez egy különleges helyzet, de nagyon várom ennek az új kalandnak a kezdetét. Ez egy nagyon jó csapat, kiváló játékosokkal” – nyilatkozta Szöllősi-Schatzl.

Hozzátette, az elmúlt években a Metz szinte mindig ott volt a BL négyes döntőjében, mindig nehéz volt ellene játszani, most viszont megtapasztalhatja, milyen velük játszani. Mint kifejtette, Szemereyvel már a válogatottbeli szereplésük előtt is ismerték egymást, fiatalabb korukban néhány évig csapattársak voltak, de Vámossal is jó a kapcsolatuk a pályán belül és azon kívül is.

„Ebben a rövid, de fontos időszakban minden tőlem telhetőt megteszek majd és küzdök a csapatért” – szögezte le Szöllősi-Schatzl.

Thierry Weizman klubelnök elmondta: az volt a céljuk, hogy találjanak egy tapasztalt játékost, márpedig Szöllősi-Schatzl intelligens kézilabdázó, aki nagyon gyorsan beilleszkedik, különösen Vámos Petra és Szemerey Zsófia jelenlétének köszönhetően.

Emmanuel Mayonnade vezetőedző elárulta, nagyon sok ajánlatot kaptak menedzserektől, mégsem találták meg azt, akit kerestek, egészen addig, amíg a magyar balszélső szóba nem került, akkor aztán rövid idő alatt felgyorsultak az események.

„Ez rendkívüli dolog számunkra, túltesz azon, amire gondoltunk. Nagyon örülünk az érkezésének, mert egy személyben megtestesíti a játéktudást, a tapasztalatot és az ambíciót” – szögezte le a tréner.