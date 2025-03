Kemény Eb-selejtezős párharc vár férfi kézilabdázóinkra Montenegró ellen

Először lép pályára a magyar válogatott az év eleji világbajnokság óta. A horvát–dán–norvég közös rendezésű tornán 2021 és 2023 után ismét sikerült kiharcolni a negyeddöntőbe jutást, azaz a világbajnok Dánia, Franciaország és Egyiptom mellett sikerült megőriznie a helyét a legjobb nyolcban.

Chema Rodríguez csapatának pont ezt a nyolcadik pozíciót sikerült megszereznie. Igaz, csupán öt percen múlt, hogy „fiai” ne éremért játszhassanak. A társházigazda Horvátország otthonában az 55. percig minden tökéletesen alakult, 30–26-ra vezettünk, mégsem sikerült kiharcolni az elődöntőt. Déli szomszédunk egy minden szempontból valószerűtlen végjátékban megfordította a mérkőzést (31–30), továbbjutott és végül ezüstérmesként zárt.

A vb jó lehetőség lehetett volna az éremszerzésre, még sincs sok idő a búslakodásra, mert jönnek a következő kihívások. Az első mindjárt szerda este, Montenegróban, ahol Bodó Richárdék Európa-bajnoki selejtezőn lépnek pályára. Mindkét együttes százszázalékosan várja a találkozót, amelyre a Buducsnoszt női kézicsapata és szurkolótábora miatt ikonikussá vált Moracsában kerül sor a fővárosban, Podgoricában.

„Néhány játékosunk vasárnap este még a pályán volt a klubjában, ezért hétfőn még utazott, mégis ki merem jelenteni, hogy készen állunk a mérkőzésre – mondta Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak. – Nagyjából ugyanazzal a kerettel megyünk Montenegróba, mint amivel a legutóbbi Eb-selejtezőket megvívtuk, de szeretném megadni a lehetőséget két fiatalnak, Papp Tamásnak és Tóth Péternek is.”

Míg Papp beállóként kapott meghívót, addig Tóth jobbátlövőként, a válogatottságot 173 fellépés után lemondó Ancsin Gábor helyét veheti át. A kapitány örül, hogy hosszú időn keresztül egy olyan nagy munkabírású játékossal dolgozhatott együtt, mint Ancsin, aki mindig mindent beleadott. A 34 éves játékost ugyanúgy a barátjaként tartja számon, mint Montenegró jelenlegi szövetségi kapitányát, a francia Didier Dinart-t.

„A Ciudad Realban éveket töltöttünk egymás oldalán a pályán, legalább olyan jó edző, mint amennyire a pályán kiemelkedett. Montenegrót is szépen kezdi felépíteni, igaz, már azelőtt is veszélyes ellenfél volt, hogy Dinart átvette volna a csapatot. Ezt a legutóbbi Európa-bajnokságon mi magunk is megtapasztalhattuk, amikor csak két góllal sikerült győznünk. Nehéz egy játékost kiemelni, inkább csapatként erősek. Ha mégis meg kell tennem, a kapus Nebojsa Szimicset és az irányító Radojica Csepicset mondanám” – beszélt a balkáni együttesről a szakember.

Azon a bizonyos tavaly januári Eb-csoportmeccsen Palasics Kristóf védései, Bánhidi Bence góljai és Lékai Máté előkészítései hozták meg a 26–24-es sikert. Kedd este az is kiderült, hogy Bánhidi Bence bordaközi izomhúzódás, Ilic Zoran bordazúzódás, Krakovszki Bence pedig betegség miatt nem utazhatott a csapattal Montenegróba.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

SELEJTEZŐ, 2. CSOPORT, 3. FORDULÓ

Szerda

18.00: Montenegró–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Csütörtök

17.15: Finnország–Szlovákia

1. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 69–55 4 2. Montenegró 2 2 – – 67–63 4 3. Szlovákia 2 – – 2 67–75 0 4. Finnország 2 – – 2 51–61 0 A 2. csoport állása

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László (Tatabánya), Nagy Benedek (Balingen-Weilstetten, német), Palasics Kristóf (Benfica, portugál)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (Wetzlar, német)

Jobbátlövők: Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC), Tóth Péter (Csurgó)

Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock, lengyel), Hanusz Egon (Benfica), Lékai Máté (FTC)

Beállók: Papp Tamás (Csurgó), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen, német)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Győri Mátyás (FTC), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred)