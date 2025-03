Faragó Lea: Leírhatatlan érzés, hogy a testvéremmel mutatkozhattam be a válogatottban

A MOL Esztergom balátlövője az MTI-nek úgy fogalmazott: nagyon jó élmény volt az Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti csapattal töltött felkészülési hét.

„Az is nagyon nagy élmény lehet, hogyha valaki ezt egyedül tapasztalja meg, de az, hogy a testvéremmel élhettem át, így elsőre ez tényleg ilyen leírhatatlan. Azt éreztem az egész héten, hogy mindig ott voltunk egymásnak, remélem, hogy a jövőben még lesz ilyen alkalom, hogy együtt tudunk pályára lépni” – mondta.

Elárulta, a múlt hét elején még érződött, hogy új a keretben – amelyben velük együtt hat újonc volt ott, hiányzott viszont kilenc Eb-bronzérmes kézilabdázó –, és meg kellett szoknia a légkört, de az idő előre haladtával egyre jobban mentek neki az edzések. Úgy érezte, befogadók, segítőkészek voltak a rutinosabb csapattagok, ők pedig igyekeztek ezt meghálálni. Örült annak is, hogy az ukránok ellen megnyert két felkészülési találkozón - csütörtökön zárt kapuk mögött 39–26-ra, majd szombaton immár nézők előtt 35–16-ra - be tudott mutatkozni a pályán is. A saját teljesítményét kritikusan nézte, elárulta, maximalista a pályán, így a hibákat, javítani való elemeket figyelte, ugyanakkor úgy vélte, „ez így elsőre nem volt annyira rossz”. Bízik benne, hogy a következő összetartásra ismét behívót kap, ezért fog keményen dolgozni.

Arra a kérdésre, hogy elégedett vagy csalódott lenne-e, ha az élvonalban újonc klubjával, a tabellán jelenleg negyedik, az előtte álló Debrecenével azonos pontszámmal álló Esztergommal ebben a pozícióban is zárná az idényt, azt felelte: mindkettő.

„Elégedett lennék, mert a szezon elején szerintem senki sem gondolta, hogy ilyen helyen fogunk állni. Ahogy viszont most alakul az idény, úgy érzem, hogy azért egy kicsi csalódottság is lenne bennem, hogyha negyedikek lennénk. De most nem ezzel kell még foglalkozni, hanem mindig a következő meccsre kell koncentrálni, és úgy haladunk a céljaink felé” – szögezte le, hozzáfűzve: szeretné olyan jól befejezni a szezont a csapattal, ahogyan elkezdték.

Testvére, a Motherson Mosonmagyaróvár beállója, Faragó Luca is jól érezte magát a felkészülési hét alatt.

„A lányok tényleg csak segítettek a helyzeten, egyáltalán nem izgultam a meccsek előtt, illetve a héten” – értékelt, saját teljesítményéről pedig azt mondta: akadnak még rajta javítani valók.

„Ha nem lennének, az fura lenne. Kicsit elégedett vagyok, de nem teljesen, hiszen mindig szeretnénk a hibánkat kijavítani” – emelte ki. Nagyon szeretne a jövőben ismét behívót kapni Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánytól, minden nap ezért a célért fog dolgozni. Számára is jó érzés volt együtt játszani a testvérével.

„Szerintem mindketten jól éreztük magunkat, örültünk, hogy itt lehettünk egyszerre, és remélem, hogy a jövőben ez meg fog még történni” – fogalmazott.