Pál Tamara: Nem értem, miért kerültem ki a válogatottból

A 24 éves, a Győri Audi ETO KC-val BL-győztes kézilabdázó másfél éves szerződést kötött a román csapattal, amelyben hat góllal mutatkozott be, erről is beszélt.

„Sajnos az előző fél évben, a Buzaunál nem kaptam annyi játékpercet, mint szerettem volna. Pedig úgy érzem, amikor pályára léptem, tudtam bizonyítani. Idejöttem a Slatinához, és már az első meccsen 60 percet kaptam, meg is lepődtem, mert nem is tudom megmondani, mikor játszottam utoljára ennyit” – mondta az irányító, s hozzátette, a személyes célkitűzése az, hogy minél több játéklehetőséget kapjon. Azt nem tudja, előző csapatában, miért nem jutott neki több lehetőség, de már nem is keresi az okokat, a múlttal nem szeretne foglalkozni.

Elárulta, tudja, hogy még van hová fejlődnie, de van, amiben előrelépett, amióta 2023-ban, az MTK-tól távozva légiósnak állt: „Azt tudom mondani, hogy támadásban sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal feszesebb lettem, viszont védekezésben szeretnék még többet fejlődni, de nem adatott meg, hogy annyit védekezzek, amennyit szerettem volna. Így ez még a listán van. Persze sosem vagyok elégedett magammal, mindig van miben javulni.”

Pál Tamara szerint a román bajnokság keményebb, mint a magyar, és sokkal kiegyensúlyozottabb is, nincsenek lefutott meccsek. Csapatával jelenleg az osztályozót jelentő 12. helyen áll, de úgy véli, nem fognak kiesni, főleg, mert véleménye szerint játéktudás alapján az együttesnek nem előrébb van a helye.

A 2019-es ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet nyerő kézis 2022-ben debütált a felnőttválogatottban, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szavazott neki bizalmat. A világbajnoki, szűkített keretbe végül nem került be 2023-ban, s válogatott összetartáson azóta sem vett részt, ennek az okát ő sem érti.

„Nagyon jó kérdés, hogy miért nem vagyok ott a válogatottban. Nem értem, miért kerültem ki a pixisből. 2023 októberében még ott lehettem a lányokkal, novemberben kiestem a kosárból, lemaradtam egy világbajnokságról, egy olimpiáról, egy Európa-bajnokságról és az Eb-bronzéremről is. Ez hatalmas szívfájdalom nekem. Persze örülök, hogy a lányok ilyen eredményeket értek el. Sajnos azóta sem beszéltem Vovával, nem tudom, mi kavaroghat a fejében. Nyilván tudom, mennyi mindent megtesznek a lányok azért, hogy jöjjenek az eredmények, de mindig ott motoszkál bennem, hogy bárcsak én is ott lehetnék” – árulta el a válogatott kapcsán, megjegyezte, nincs összetörve és továbbra is mindent megtesz azért, hogy újra magára húzhassa a címeres mezt.