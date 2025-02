Lagerquist debütált, az ETO a második félidőben állva hagyta a Békéscsabát a női kézi NB I-ben

A Békéscsaba jól kezdett, többek között Klara Schlegel három góljának köszönhetően 7–5-re vezetett. Ezt követően fordított az ETO, és már öt góllal is vezetett, a szünetre pedig 18–15-ös vezetéssel ment. A fordulás után egy 5–0-s sorozattal elhúztak a győriek – Bo van Wetering zsinórban négy gólt dobott –, s innentől a hazaiak esélyei a pontszerzésre elszálltak. A kisalföldiek 37–28-ra nyertek, a három találatig jutó Linn Blohm megszerezte a 300. gólját a magyar bajnokságban.

„Majdnem egy év telt el azóta, hogy meccset játszottam, úgyhogy nagyon örültem, hogy pályára léphettem. Hosszú időszaknak tűnt a rehabilitáció, de a legfontosabb, hogy jól sikerült és most itt lehettem. Nem ez volt a legjobb meccsünk, az egész találkozón szenvedtünk, hogy megtaláljuk a távolságokat, a kontrajátékuk ellenszerét, valamint a kellő agresszivitást a védelemben. Az biztos, hogy a győzelem mellett van még mit tenni” – nyilatkozta a mérkőzés után a győri csapatban debütáló beálló, Anna Lagerquist.

NŐI KÉZILABDA NB I

15. FORDULÓ

TAPPE-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE–GYŐRI AUDI ETO KC 28–37 (15–18)

Békéscsaba, 1100 néző. V: Asztalos, Szalay Z.

BÉKÉSCSABA: J. Ferreira – Horváth G. 2, Schlegel 3, Sablic 3, Bencsik B. 2, M. LOPES 7 (1), Szondi 1. Csere: SZABÓ D. (kapus), Román 2, LANISTANIN 6 (2), Aranyi, Darie 1, Sándor R. 1. Edző: Herbert Gábor

GYŐR: SANDRA TOFT – GYŐRI-LUKÁCS 5, Rju Un Hi 1, K. Jörgensen 2, Blohm 3, DE PAULA 7, Rédecsi 1. Csere: Győri A. (kapus), Housheer 5 (4), Lagerquist 2, VAN WETERING 6, Nze Minko 3, Varga Dalma 2. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–2. 13. p.: 7–5. 18. p.: 9–12. 22. p.: 10–14. 27. p.: 12–17. 32. p.: 17–19. 38. p.: 17–24. 41. p.: 19–28. 49. p.: 24–30. 54. p.: 25–36

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Herbert Gábor: – Örülök, hogy a kapusaink hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, és a huszonnyolc lőtt gól is magas szám. Sebességben viszont óriási különbség volt a két csapat között, az ETO akkor lőtt gólt, amikor akart. A visszarendeződéssel is problémáink voltak, és a megállító faultokból sem volt több tíznél.

Per Johansson: – A Békéscsaba büszke lehet a teljesítményére, mert hatvan percen keresztül nyomást tudott gyakorolni a csapatomra. A helyzetkihasználással nem lehetünk elégedettek, ezen javítani kell. Ami a legfontosabb, hogy Anna Lagerquist visszatért a hosszú, egyesztendős sérüléséből.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szerda

17.45: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport)

Szombat

14.30: Mol Esztergom–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+)

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good SE

18.00: Vasas SC–Váci NKSE

18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA

Vasárnap

18.00: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs