Ilyés Ferenc: A helyünkön vagyunk, talán még kicsit felül is teljesítettünk

Dánia, Franciaország és Egyiptom mellett csak a magyar válogatott jutott be a legjobb nyolc közé a legutóbbi három világbajnokság mindegyikén. Az elmúlt napokban mi sem győztük elégszer hangsúlyozni, hogy ez mekkora tett egy olyan mezőnyben, amelyben a 12-14 legerősebb nemzeti csapat között csak nüanszok döntenek.

„A válogatott elérte a célkitűzést, a helyünkön vagyunk – mondta Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. – Nagyon kevés csapat mondhatja el magáról, hogy sorozatban három világbajnokságon is bejutott a legjobb nyolcba. Lehet, hogy még kicsit felül is teljesítettünk ahhoz képest, hogy milyen erős a mezőny. Látva a sorsolást bíztunk benne, hogy ha a kulcsmérkőzéseket megnyerjük, akkor meglesz a negyeddöntő. Ezt a fiúk meg is tették, de azért velük együtt mi is csalódottak vagyunk, a horvátok elleni meccs beégett az emlékezetünkbe.”

A szervezet első embere kiemelte, hogy az igencsak ellenséges hangulatban lejátszott zágrábi negyeddöntőben is elbírtuk a nyomást. Ezért lehetett szoros a horvátok elleni találkozó végjátéka, amiben végül 31–30-ra alulmaradtunk. Szerinte a jövőt illetően bizakodóak lehetünk, hiszen már most van öt olyan fiatalunk, akik mindannyian stabil tagjai az együttesünknek. Ilyés azt is elárulta, hogy az elveszített utolsó mérkőzést követően a sok támogatás és építő jellegű kritika mellett a csapatot ért fenyegetések sem voltak ritkák. Bízik benne, hogy a fiatalok a támadások e rendkívül közönséges módját is képesek lesznek elviselni.

„Tisztában vagyunk a hibáinkkal és a lemaradásainkkal, ezeket az előttünk álló időszakban orvosolni fogjuk. Olyanok estek ki a torna korai szakaszában, akik korábban vb-érmesek voltak, a spanyol, a svéd és a norvég csapatot sem kell senkinek bemutatni. Nagy esélyünk volt ez az elődöntőbe jutásra, ha egy helyzetet belövünk az utolsó percekben, teljesen más a vége” – mondta Nagy László csapatvezető.

A sokat emlegetett horvátok elleni utolsó öt percet Chema Rodríguez nagyjából tíz percen át elemezte nekünk. Ez is azt mutatja, hogy nagyjából tízezer az egyhez az esélye annak, hogy valaki négygólos előnyből ilyen rövid idő alatt elveszítse a találkozót.

„Semmit sem csinálnék másképp. Jól felkészültünk a horvátokból, az előtte lévő ötvenöt percben taktikailag sikerül föléjük nőni. A fiatalok megmutatták a karakterüket a vb-n, ami a jövőt figyelve mindennél fontosabb” – mondta a szövetségi kapitány.

„Nagyon kevésen múlik, hogy egy meccs sikerrel vagy vereséggel zárul. Minden világverseny egy lehetőség arra, hogy előrelépjünk. Tavaly az olimpián és az Eb-n is olyan válogatottakkal sikerült felvennünk a lépést, akik előttünk járnak. Fontos, hogy továbbra is ilyen mentalitással építkezzünk, és akkor a befektetett munka a helyezésünkben is meg fog mutatkozni” – mondta Palasics Kristóf, aki a következő idényben már a Bundesliga élén álló Melsungen kapusa lesz.

A magyar válogatottra legközelebb március közepén vár komoly feladat, amikor a Montenegró elleni két mérkőzésen bebiztosíthatja az Európa-bajnokságon való részvételét.