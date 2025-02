Győztesen hagyta el Bukarestet a Veszprém a kézi BL-ben

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

B-CSOPORT

DINAMO BUCURESTI (román)–ONE VESZPRÉM HC 26–33 (13–18)

Bukarest, 3500 néző. V: Eliasson, Pálsson (izlandiak).

DINAMO: Cupara – AKIMENKO 4 (2), Kaspárek 1, Militaru, Ladefoged, LANGARO 5, Negru 1. Csere: Cozmaciuc (kapus), Lumbroso 1, Dedu 3, Zein 1, VUJOVICS 5 (1), Stanciuc 1, Djukics 2, Pascual 2, A. Gomes. Edző: David Davis

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 3, SANDELL 5, Cindric 3, FABREGAS 5, Koszorotov 4, DESCAT 9 (5). Csere: M. Jensen (kapus), Grahovac, LIGETVÁRI, Pesmalbek, Pálmarsson 1, Casado 3, Janowszky, Hoffmann B. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 8. perc: 7–6. 13. p.: 9–10. 17. p.: 9–13. 27. p.: 10–17. 38. p.: 14–22. 43. p.: 20–23. 51. p.: 22–28. 57. p.: 24–30.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5

RITKA PILLANAT a férfi kézilabdában, mikor egy egész stadion elhallgat és néma csendben figyeli a mérkőzést, de a bukaresti csarnokban ez történt a Dinamo Bucuresti–One Veszprém HC Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés kilencedik percében. Ennek oka megható, ugyanis 16 évvel ezelőtt, 2009 februárjában gyilkolták meg az Építők népszerű román beállóját, Marian Cozmát, aki 2006-ban a Dinamótól érkezett a magyar bajnokhoz, és a két klub így is meg szokott emlékezni róla. A néma csendben a kivetítőn megjelent a képe veszprémi mezben, és mindezt személyesen láthatta és tapasztalhatta meg a legendássá vált beálló édesapja, Petre Cozma, aki ott volt a csarnokban.

A mérkőzés szorosan kezdődött, az első tíz percben fej fej mellett haladt a két gárda, de hamar kijött a különbség, a vendégek egyre jobban védekeztek, a hazaiak kissé tanácstalanul támadtak, így Xavier Pascual együttese már hét góllal is el tudott húzni az egyébként váratlanul langyos összecsapáson. Rodrigo Corrales hét lövést kivédett, a veszprémi támadók pedig nagyon könnyen lőtték a góljaikat, gyakorlatilag a pálya minden részéről, szélről (Hugo Descat), távolról (Szergej Koszorotov, Lukas Sandell), beállóból (Ludovic Fabregas) – noha a csapat házi BL-gólkirálya, a francia jobbátlövő Nedim Remili nem is volt a keretben. És ha már fontos hiányzók: az edző, David Davis a magyar válogatott beállót, Rosta Miklóst is kihagyta a bukarestiek keretéből, a hivatalos indok szerint betegség miatt.

Aztán amikor nyolcgólos előnynél a második félidő elején úgy látszott, hogy a vendéggárda sima győzelmet arat, történt valami, és a Bukarest, amely addig sem védekezésben, sem támadásban nem tudta felvenni a versenyt a veszprémiekkel, hat perc leforgása alatt egy ötgólos rohammal feljött háromra, s egy csapásra megváltozott a játék képe. A Veszprém egy ideig annyit tudott elérni, hogy megakasztotta a hazaiak hirtelen feltámadt lendületét, és tartotta az előnyét, mire Xavier Pascual a hét a hat elleni támadójátékkal próbálkozott, amely egyre hatékonyabban működött.

Még jókor talált magára az Építők, és a hajrában az emberelőnyös támadójátéknak köszönhetően visszavette a kezdeményezést, a hazai együttes pedig talán kicsit el is fáradt abban a tízperces rohamban, amely ugyan veszélyesnek nézett ki, de rengeteg energiát vett ki a játékosokból. 26–33

További eredmények

Füchse Berlin (német)–Fredericia HK (dán) 36–29 (18–14)

Később

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Wisla Plock (lengyel)

20.45: Sporting CP (portugál)–RK Peliszter (északmacedón)