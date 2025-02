Dánia nem hagyott kérdést arról, hogy ki a legjobb, világbajnok lett

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐ (OSLO)

HORVÁTORSZÁG–DÁNIA 26–32 (12–16)

KORÁBBAN

A 3. HELYÉRT

FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA 35–34 (19–17)

Még sosem fordult elő a férfi kézilabda-világbajnokságok történetében, hogy egy csapat egymás után négyszer meg tudja nyerni a tornát, de elég jó esélye volt, hogy ez 2025-ben Dániának sikerülhet. Egyrészt 2019 óta a skandináv válogatottat egy csapat sem tudta legyőzni vb-n, csak néhány együttesnek sikerült egyáltalán pontot szereznie ellene, mondjuk az egyik éppen az a Horvátország volt két éve, amellyel a 2025-ös fináléban találkozott.

Másrészt Nikolaj Jacobsen csapata az idei tornán nemhogy veretlenül menetelt a döntőig, de átlag 13.4 gólos különbséggel győzte le az ellenfeleit, és mivel a soraiban játszik a torna legjobb gólszerzője (Mathias Gidsel) és leghatékonyabb kapusa (Emil Nielsen), nem úgy nézett ki, hogy Horvátország lesz az, amely Oslóban esetleg megállíthatja az évek óta robogó expresszvonatot. A dánok már a találkozó elején jelezték, mire lehet számítani az elkövetkező hatvan percben, és már az első tízben 4–1-es előnyt harcoltak ki, ezután pedig csak egyszer fordult elő, hogy egy gólra engedték vissza az ellenfelet. Amely próbálta ugyan lassítani a játékot, de a látványos tudáskülönbséget ellensúlyozandó hiába osztogatta a pofonokat a védelemben, hiába próbálta provokálni az ellenfelet, ennél közelebb nem jutott, és nem is volt rá esélye.

A torna két legjobb lövője, a jobbátlövő Mathias Gidsel és a balátlövő Simon Pytlick együtt már az első félidőben nyolc gólt szereztek úgy, hogy egyetlen lövést sem hibáztak el. A horvát kapus, a harminc perc alatt 18 lövésből mindössze hármat megfogó Dominik Kuzmanovic, és előtte a horvát védelem rendre kapitulált a dán rohamok előtt, a másik oldalon Emil Nielsen viszont hozta a formáját, és negyven százalékos hatékonysággal tette a dolgát. Az ellenfelénél sokkal hatékonyabban támadó Dánia a szünetben teljesen megérdemelt 16–12-es előnnyel mehetett az öltözőbe.

A horvátok a második félidő elején megpróbálták a hét-hatos, emberelőnyös játékkal felvenni a versenyt a címvédővel, de próbálkozásukat teljes kudarc zárta, a dánok 8–2-re nyerték az első alig több mint tíz percet, így előnyük Gidsel labdaszerzése és ziccere után tízgólosra nőtt, amivel el is dőlt a mérkőzés. Az utolsó negyedórában ugyan mindent megtettek a délszlávok, nem adták fel, még fel tudtak jönni öt gólra, és végül a megalázó vereséget is elkerülték. A dánok végül 32–26-ra nyertek, és újra bebizonyították, hogy jelenleg lépésekkel a nemzetközi mezőny előtt járnak, akárcsak legjobbjuk, Mathias Gidsel, aki tíz gólt szerzett a fináléban, így toronymagasan, 74 góllal védte meg a gólkirályi címét. Sőt, akárcsak két éve, ezúttal is duplázott, és a torna legértékesebb játékosa lett, így egyértelműen átvette Mikkel Hansen szerepét és örökségét a válogatottban.

Dánia sorozatban negyedik ellenfelét, Norvégia (2019), Svédország (2021) és Franciaország (2023) után Horvátországot is legyőzte a torna utolsó mérkőzésén, amely megható és sportszerű pillanattal zárult, az utolsó másodpercekben a dán védőfal szétnyílt, és engedte a horvát irányítónak, Domagoj Duvnjaknak, hogy megszerezze a torna utolsó gólját, így tisztelegve a búcsúzó legenda előtt.