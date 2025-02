Bognár Alex: Egyértelműen jó döntés volt Celjébe igazolni

MEGSZÁMLÁLNI IS NEHÉZ, hogy az elmúlt néhány évben hány kézilabdázónk állt légiósnak, hogy külföldön is tapasztalatot szerezzen. A magyar válogatottból már több mint a csapat fele valamely idegen kézilabda-kultúrában szívja magába az értékes tudást, amit aztán a nemzeti csapatban is sikerrel kamatoztathat. Hasonlóra készül Bognár Alex is, aki 2024 nyarán az FTC-Green Collectből igazolt a szlovén Celjébe.

„Egyértelműen jó döntést hoztam, pozitívak a benyomásaim – mondta lapunknak Bognár Alex a 2004-es BL-győztesnél eltöltött első hét-nyolc hónapjáról. – Nagyon profi közeg fogadott Celjében, pontosan olyan, amilyenhez csatlakozni szerettem volna. Paulo Pereira személyében kiváló edzőtől lehet tanulni. Hihetetlen az a taktikai repertoár, ami a fejében van, mindent tud a spanyolos kézilabdáról, ami a különböző aprólékos elemek pontos kivitelezését jelenti.”

Pereira a nemrég véget ért világbajnokságon a portugál válogatottat az elődöntőbe vezette, ami szintén azt mutatja, hogy a nemzetközi mezőny egyik legjobb edzőjével dolgozhat Bognár. A szerepe kicsit más, mint ami a Fradiban volt, a zöld-fehéreknél Pásztor István főként irányítóként számolt vele, emellett hármas védőként is kiemelkedőt nyújtott. A szlovénoknál hátul az összes pozícióban védekezik több-kevesebb időt, támadásban pedig átlövőként számít rá a portugál szakember.

Az idény első felében 23 mérkőzésen 46-szor volt eredményes, nagy szerepet vállalva abban, hogy a Celje a bajnokság élén teleljen. A tizenkét csapatos szlovén liga 26-szoros győztese jelenleg teljesen más játékospolitikát követ, mint amikor még a Bajnokok Ligájában is fontos tényező volt. Már sokkal inkább a fiatalok nevelésére összpontosít, mint a sztárok becserkészésére, ez a várakozásokat is átírja a csapattal kapcsolatban.

„Huszonnégy évesen a negyedik legidősebb vagyok az együttesben, vagyis igencsak fiatal keretünk van. Éppen ezért nincs rajtunk extra nyomás és elvárás a vezetőségtől, nem fognak fejek hullani, ha nem sikerül a hazai duplázás, de saját magunk elé ezt a célt tűztük ki. Nem mondanám, hogy az itteni bajnokság erősebb lenne a magyarnál, de itt technikásabbak és gyorsabbak a játékosok, több a jól cselező kézilabdázó. A legnagyobb ellenfelünk a bajnoki címért a Slovan Ljubljana, amely most három ponttal áll mögöttünk.”

Bognár és csapattársai nagy csalódásként élték meg, hogy már a második körben, a norvég Runar ­Sandefjorddal szemben kiestek az Európa-kupából. Ez a harmadik számú nemzetközi sorozat, amelynél talán eggyel feljebb, az Európa-ligában is megállnák a helyüket a következő idényben. A Bajnokok Ligájában a jelenlegi kerettel nem sok esélyük van a szabadkártyára, de ismerve az El erősségét, ott is színvonalas mérkőzéseket játszhatnak. Bognár Alexnek is szép emlékei lehetnek erről a sorozatról, elég a két évvel ezelőtti, Flensburg elleni utolsó pillanatban dobott egyenlítő góljára gondolni, amely továbbjutást ért a csoportkörből a Fradinak.

„Bízom benne, hogy a következő idényben az Európa-ligában is sikerül magam megmutatni és felkelteni egy-két nagyobb klub érdeklődését. A szerződésem három évre szól, de nem állítanak akadályt senki elé, aki szeretné valamelyik játékost kivásárolni, mert azzal a Celje is jól jár” – bizakodott a 24 esztendős irányító-átlövő, aki ha a következő másfél évben jó teljesítményt nyújt, Chema Rodríguez szövetségi kapitány figyelmét is felkeltheti.