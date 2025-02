Az FTC hozta a kötelezőt: simán megverte a Budaörsöt a női kézi NB I-ben

A bajnoki címért folyó versenyt továbbra is vezető FTC-nek ezúttal nem kellett a Bajnokok Ligájában teljesíteni hétvégén, a Budaörs otthonába utazott. A papírforma alapján különösen elmondható, hogy szorosan kezdődött a meccs, a szünetben csak 18–16-ra vezetett a Fradi. A vége aztán nagyon sima lett: 37–24. A ferencvárosiak legjobbja Valerija Maszlova volt, aki tíz lövéséből kilencet gólra váltott.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 14. FORDULÓ

Moyra-Budaörs–FTC-Rail Cargo Hungaria 24–37 (16–18)

Dunaújvárosi Kohász KA–MTK Budapest 36–30 (17–16)

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Szombathelyi KKA 26–26 (7–8)

DVSC Schaeffler–Vasas SC 38–24 (18–13)

Kisvárda Master Good SE–Mol Esztergom 21–31 (8–13)

Váci NKSE–Alba Fehérvár KC 28–26 (11–14)

MOYRA BUDAÖRS–FTC-RAIL CARGO HUNGÁRIA 24–37 (16–18)

Budaörs, 950 néző. V: Héjja, Kónya

BUDAÖRS: VÁRTOK R. – Vártok T., Schneider 2, Pardi 2, UHRIN 4, Marincsák 3, SZÖLLŐSI-SCHATZL 4 (1). Csere: Böle (kapus), Szekerczés 3, Hudák, GORILSKA 5, Helm 1, Lengyel E. Edző: Buday Dániel

FTC: Janurik – MALESTEIN 7, MASLOVA 9, SIMON P. 5 (1), Edwige 2, Bölk 1, MÁRTON G. 4. Csere: GLAUSER (kapus), Kanor 2, Lekics 2 (1), Bordás 2, Hársfalvi 3, Tomori. Edző: Alan Heine

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–5. 21. p.: 9–12. 26. p.: 12–16. 38. p.: 17–22. 45. p.: 18–29. 53. p.: 21–34. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Amikor sokkal erősebb csapat ellen játszunk, kérdés, hogy állnak bele a mérkőzésbe. Az első negyven perccel elégedett vagyok, arra tudunk építkezni, és ezt próbáljuk hasznosítani, mert most fontos mérkőzéseink következnek.

Alan Heine: – Az első félidőben okosan játszott a Budaörs, ezért jó sokat szenvedtünk. A második játékrészben váltottunk a védekezésben, Maslova nagyon hasznos volt támadásban, ezért nyertünk.

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–MTK BUDAPEST 36–30 (17–16)

Dunaújváros, 300 néző. V: Horváth P., Marton

DUNAÚJVÁROS: VÉNINGER – ARANY 4, KELLERMANN 6, Popovic 1, Lakatos P., Luchies 3, AGÓCS 11. Csere: Oguntoye 8kapus), Török F. 1, Terzic 3 (2), Somionka, Szalai B., Borgyos, PARÓCZY 7, Petika, Horváth A. Edző: Gulyás Péter

MTK: Christe – Dávid-Azari 2, Kekezovics 4, FERENCZY F. 6, DAKOS 8 (3), Bujdosó-Gerháth, Fekete B. Csere: Szőke (kapus), Lapos 1, Poczetnyik 5, Hadnagy 1, Tóth Anna 2, Tóth M. 1, Andróczki, Bouti. Edző: Woth Péter

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 13. p.: 13–6. 27. p.: 15–15. 40. p.: 24–19. 45. p.: 24–21. 50. p.: 29–24. 55. p.: 32–26. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Gulyás Péter: – több szakaszban is remekül védekeztünk. Sajnálom, hogy kétszer is meg kellett nyernünk a mai mérkőzést, egyszer az első félidőben, majd a másodikban is. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert fantasztikus dolgokat műveltek a lányok az elmúlt két hétben. Ahgoy edzettek, ma úgy kézilabdáztak játékosaim, ha így folytatjuk, akkor szép dolgok elé nézünk.

Woth Péter: – Sokkal többet kellett volna ma tennünk, hogy győzhessünk. Az a fajta vagányság, ami meg volt a fiatalságban ellenfelünknél, az nálunk nem jelentkezett. Kicsit jobban fáj, hogy idősebb játékosainktól a rutin sem „jött” emellé. Ahhoz, hogy mi győzhessünk az ilyen találkozókon, három-négy extra teljesítmény kell, ma egy sem volt.

További részletes jegyzőkönyvek később...