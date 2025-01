Vámos Mírával is szerződést hosszabbított a DVSC női kézilabdacsapata

A 18 éves, junior Európa-bajnok játékos 2021 nyarán került Debrecenbe a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról, követte nővérét, Petrát, aki két évvel azelőtt szerződött a DVSC-hez. A balszélső azóta 102 tétmérkőzést játszott debreceni mezben, melyeken összesen 243 gólt lőtt.

„Örülök, hogy sikerült megállapodnunk a klubbal, hiszen nagyszerűen érzem magamat Debrecenben – mondta Vámos Míra a hosszabbítás apropóján klubja honlapjának. – Jó érzéssel tölt el, hogy továbbra is számítanak rám és segíthetek a kitűzött célok elérésében. Segítőkész csapattársak vesznek körül, akik mindennap arra ösztönöznek, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Az egyetemi tanulmányaim is a városhoz kötnek, ez is közrejátszott a döntésemben. Szóval azt gondolom, hogy minden szempontból a legjobb helyen vagyok, így részemről nem is volt kérdés, hogy maradok-e.”

A DVSC hétfőn már bejelentett egy szerződéshosszabbítást, Hámori Konszuélával állapodott meg a folytatásról.