Vajon mire mennek a Costa testvérek a kézilabda-vb halálcsoportjában?

KEVESEBB MINT TÍZ ÉV TELT EL azóta, hogy a portugál férfikézilabda olyan magasra emelkedett, mint előtte soha. Ugyan a 2000-es években állandó szereplője volt a nagy világeseményeknek a válogatott, az áttörésre 2018-ig kellett várni. A Porto akkor szerződtette vezetőedzőnek Magnus Anderssont, aki csapatával rögtön az első idényében bejutott az EHF-kupa négyes döntőjébe, majd az azt követő három idényben mindig elérte a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszát.

A svédek háromszoros olimpiai ezüst­érmese megreformálta a portóiak játékát, ami a mediterrán ország nemzeti csapatára is kihatással volt. Ugyan „választott hazája” válogatottját sohasem irányította, a portugál együttes így is tagadhatatlanul azokat a stílusjegyeket mutatta, mint a Porto. Ennek volt az egyik kulcsa a hét mezőnyjátékossal való támadójáték tökélyre fejlesztése. A 2020-as Európa-bajnokságra 14 év szünet után jutott ki Portugália, és rögtön berúgta az ajtót. A menetelés a franciák elleni sikerrel indult, amivel kiejtette a csoportkörből a torna egyik favoritját. Aztán jött a középdöntő, amelyben Svédországot ütötte ki tíz góllal, és a magyar válogatottat is legyőzte. A németek elleni helyosztót ugyan elveszítette, de a 6. pozíció így is csúcs volt. 2021-ben története során először az olimpiára is kijutott, de Tokióban a csoportkörben ragadt. A portugálok ebben az időszakban bárkire veszélyesek voltak. Ám a nagyok idővel elkezdték kiismerni a Porto-féle játékrendszert. Még szerencse, hogy ezzel párhuzamosan feltűnt egy tehetséges fiatal generáció (2022-ben U20-as Eb-ezüstérem), amelynek beilleszkedése tökéletesen ment a felnőttek közé.

A helyi kézilabdaéletbe az új színt a Costa család hozta. A korábbi válogatott Ricardo a Sporting vezetőedzője, s a klub legnagyobb értékének két fia, a 19 éves Francisco és a 22 éves Martim számít. Amíg a jobbkezes Martim sokkal inkább klasszikus átlövő, villámgyors lövőmozdulattal, a balkezes Francisco látványosabb és változatosabb képességekkel van megáldva. Ettől függetlenül Martimból is óriási játékos lehet, hiszen a tavalyi Európa-bajnokság társgólkirálya volt korunk legnagyobb sztárjával, a dán Mathias Gidsellel együtt.

A Sporting az előző két teljes idényben az Európa-ligában vitézkedett, miközben a Portót is letaszította a hazai trónról. Ennek lett a jutalma a mostani BL-szereplés, amivel maradéktalanul él is. Elég csak a Veszprém 39–30-as megsemmisítésére gondolni – az ilyen sikerek miatt áll a harmadik helyen a nyolcasában. Martim már 62, Francisco 54 találatnál jár. A két átlövő között a hidat Salvador Salvador adja, a 23 éves irányító a vb-n szintén szintet léphet. Hiába a hatalomátvétel, azért a Porto játékosait sem szabad leírni, éppen ez a Sportinggal alkotott elegy adhat új ötleteket Paulo Pereira szövetségi kapitánynak. Szüksége is lesz minden lehetséges eszközre a világbajnokságon, mert a sorsolás enyhén szólva sem alakult a legkedvezőbben…

A csoportkörben a hazai pályán szereplő, nagy célokat kitűző Norvégia mellett Brazília és az Egyesült Államok vár a csapatára. Ha a Sander Sagosenék jelentette kihívást megoldja, a középdöntőben két másik éremesélyes, Svédország és Spanyolország állhat az útjába. Világraszóló bravúr lenne, ha a három sztárcsapatból kettőt is megelőzne, de kulcsemberei remek őszi formája alapján még sikerülhet is a csoda.

