Négy válogatott kijutott a férfi kézilabda Európa-bajnokságra

Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott Montenegró legyőzésével vasárnap kijuthatott volna a dán, norvég, svéd közös rendezésű 2026-os Európa-bajnokságra, de mivel döntetlent játszott, még várni kell a biztos részvételre.

A selejtező hét végi 4. fordulójában négy válogatott viszont nem szalasztotta el a lehetőséget. Izland Görögország 32–21-es legyőzésével megőrizte hibátlan mérlegét a csoportjában, így biztosan kijut, és ugyanez igaz a cseheket 36–20-ra megverő, vb-ezüstérmes horvátokra, illetve az Észak-Macedóniát 38–27-re felülmúló szlovénokra is. Portugália ugyan már nem hibátlan, a magyar csapathoz hasonlóan 7 pontja van, mert korábban ikszelt Lengyelországgal, most 33–27-re felülkerekedett a lengyeleken, és a többi eredmény is úgy alakult, hogy biztosan a csoport első két helyének valamelyikén zár majd.

A selejtezőből nyolc csoport első két helyezettje mellett a négy legjobb csoportharmadik is kijut a kontinensviadalra.

Izland, Horvátország, Portugália és Szlovénia mellett a címvédő Franciaország és a három rendező, Dánia, Norvégia és Svédország biztos résztvevője a 2026. január 15. és február 1. között megrendezendő 24 csapatos tornának.

A magyar válogatotthoz hasonlóan Németország is biztosíthatta volna a helyét a múlt héten, de Ausztria ellen egy győzelem mellett egy döntetlen jött össze neki, így a mieinkhez hasonlóan 7 ponttal vezeti a 7-es csoportot, míg Svájcnak 5, Ausztriának 4 pontja van.

Ami a többi csoportot illeti, az 1-esben Szlovénia mögött Litvánia áll 6 ponttal, Észak-Macedónia 2-vel a harmadik. A 3-asban Izlandot Grúzia, az 5-ösben Horvátországot Csehország követi 4-4 ponttal. A legtöbb izgalom a 4-esben és a 6-osban van, előbbiben Olaszország és Spanyolország 6-6 ponttal áll az első két helyen, megelőzve a 4 pontos Szerbiát, míg utóbbiban a vasárnap Hollandiában nyerő Feröer 5 ponttal vezet, mögötte a hollandok és az ukránok 4-4 pontosak. A 8-asban Portugália mögött Lengyelországnak 4, Romániának 3, Izraelnek 2 pontja van.

A selejtező májusban ér véget az 5. és 6. fordulóval.