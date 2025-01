Toft remekelt, a Győr simán győzött a Buducsnoszt ellen a női kézi BL-ben

Lendületben maradtak a zöld mezesek, akik Dione Housheer értékesített hétméteresével először a mérkőzésen előnybe kerültek, amit növelni is tudtak. Rju Un Hi és Bruna de Paula szépségdíjas összjátéka hatalmas ovációt és négygólos győri vezetést ért. Sandra Toft a félidő végén hétméterest védett, a játékrészt Kristina Jörgensen gólja zárta le, 18–12-es ETO-előnnyel mehettek szünetre a felek. Boldogan énekelhetett-táncolhatott tehát a szünetben a hangosbemondó és a közönség.

Fotó: Koncz Márton

Az elsőhöz hasonlóan sok hibával és kevés góllal indult a második félidő is, Toft-bravúroknak köszönhetően eleinte nem tudtak közelebb zárkózni Bojana Popovics tanítványai. Csakhogy elmaradoztak a győri találatok, 21–17-nél Johansson időt kért, az ott elhangzottak hatásosnak bizonyulnak, szinte azonnal jött is két gyors ETO-gól. Az utolsó tíz percre nyolcgólos hazai előnnyel vághattak neki a csapatok, amiben elévülhetetlen érdeme volt a győriek balszélsőjének, Fodor Csengének. A hajrára végképp elfáradt a Buducsnoszt, a 23. percben tízig számolhatott a közönség, ennél is nagyobb taps fogadta Varga Dalmát, a 18 éves szélső első gólját szerzete a BL-ben, miközben Toft két hétméterest és az egyik ismétlését is kivédte. A 33–21-es győri győzelem egyúttal azt jelenti, hogy ha az Esbjerg nem nyer a Rapid Bucuresti vendégeként, már biztosan negyeddöntős a címvédő.