Női kézi BL: Vámos Petra hat, Faluvégi öt gólt dobott, de Szemerey is remekelt

A Ferencvárossal azonos csoportban lévő, Vámos Petrát és Szemerey Zsófit is foglalkoztató Metz idegenben, 28–26-ra megverte horvát ellenfelét szombat délután. A találkozó első negyedórájában még fej fej mellett haladtak a csapatok, de aztán az előzetesen is esélyesebb francia együttes meglépett szerényebb képességű ellenfelétől. A szünetben öt gól volt a Metz előnye, de ez a második játékrészben elkezdett csökkenni – olyannyira, hogy a 47. percben 19–19 állt az eredményjelzőn. A hajrát azonban jobban bírta a Metz, amely ismét növelte előnyét, és az 54. percben már hat góllal is vezetett. Az utolsó percekben ugyan kozmetikázott az eredményen a Podravka, de a vendégek így is megőriztek két gólt az előnyükből. Vámos Petra hat gólig jutott, és Szemerey is remekelt a francia kapuban, 40 százalékos védési mutatóval zárva a találkozót.

A győriek csoportjában a Faluvégi Dorottyával felálló Ludwigsburg a Brest Bretagne otthonába látogatott, és aratott – a podravkai meccshez kísértetiesen hasonló módon – 28–26-os győzelmet. Faluvégi csapata egyik legjobbja volt, öt gólig jutott a találkozón, ahol egészen fantasztikusan, 5–0-val indítottak a vendégek. De volt ennél rosszabb is a hazaiak helyzete, merthogy a 10. percben például 9–1-re vezetett a Ludwigsburg. A Brest ezután felzárkózott, és a szünetben csak kétgólos különbség volt a csapatok között. A fordulás után aztán valóban fordulat következett, a Brest átvette a vezetést, előbb egy, majd két találattal. Erre azonban volt válasza a német csapatnak: Faluvégiék az utolsó öt percben újra a maguk javára tudták fordítani a mérkőzést, s végül két góllal megnyerték a találkozót.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ

A-CSOPORT

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Metz 11 10 1 – 325–291 +34 21 2. FTC 11 9 – 2 305–270 +35 18 3. Podravka Vegeta 11 5 1 5 295–301 –6 11 4. CSM Bucuresti 10 5 – 5 290–282 +8 10 5. Ljubljana 10 4 – 6 274–291 –17 8 6. Gloria Bistrita 11 3 – 8 302–316 –14 6 7. Storhamar 9 2 1 6 234–245 –11 5 8. Nyköbing 9 1 1 7 244–273 –29 3



B-CSOPORT

