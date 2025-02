„Muszáj túllépnünk a horvátok elleni meccsen” – Imre Bence a kézi-vb tanulságairól

A magyar válogatott jobbszélsőjét a folytatásban a horvátok elleni utolsó időkérésről és az ott elhangzottakról is kérdezte Balogh Balázs műsorvezető. Mint Imre elmondta, a nagy hangzavarban szinte semmit sem hallott, már csak azért sem, mert távolabb helyezkedett a többiektől. Ám arról is beszélt, hogy a meccs után a csapat összeült, és alapvetően jó hangulatban töltötte az estét: „Ilyenkor mindenki megenged magának egy kis sörözést, vagy amit szeret. Egy kicsit ellazulunk, beszélgetünk. Nem voltunk boldogok, nem egymás nyakába borulva ünnepeltünk, de tudtunk mosolyogni és jókat nevetni” – fogalmazott.

A műsorban továbbá Imre külön is kitért a válogatott többi találkozójára is, így például az Észak-Macedónia elleni első összecsapásra, de a hollandok, a katariak, az osztrákok és a franciák elleni meccsek is szóba kerültek, s levonta belőlük a tanulságokat. Sőt, a beszélgetésből kiderült az is, kinek szurkol Imre Bence a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

